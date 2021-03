Juventus, Paulo Dybala si sfoga sui social dopo la sconfitta col Benevento

La Juventus soffre in campo, Dybala fuori. L’argentino è ormai assente dallo scorso 10 gennaio, per l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro accusato nella gara contro il Sassuolo. Dopo la sosta saranno praticamente 3 i mesi di digiuno per il 10 bianconero.

Sul profilo Instagram, Dybala ha mandato un messaggio alla Juventus il giorno dopo la sconfitta con il Benevento: “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi – ha scritto l’argentino postando una sua foto con la maglia della Juve, in bianco e nero -. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni”.

La Joya non vede l’ora di tornare in campo per dare il suo contributo e raddrizzare una stagione fin qui amara per i campioni d’Italia: “Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve”, il tutto corredato dall’immancabile hashtag #FinoAllaFine.

Un altro campionato segnato dagli stop per Dybala, come lo scorso anno. Dopo l’infortunio contro la Sampdoria, l’argentino provò a scendere in campo nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League con il Lione, ma la sua prestazione durò appena 13′. Una partita vinta dalla Juventus ma che è costata un’eliminazione inaspettata. Un déjà vu che ricorda la gara con il Porto, ma in questo caso Dybala non ha potuto far altro che assistere alla disfatta bianconera sul divano.

In questo campionato Dybala ha collezionato appena 11 presenze, con 2 soli gol (e 2 assist) all’attivo. In Champions è sceso in campo in 5 occasioni, segnando contro il Ferencvaros. L’assenza del numero 10 però ha pesato eccome contro il Porto, adesso Pirlo non può far altro che sperare di recuperarlo dopo la sosta. C’è un posto Champions da salvaguardare e una Coppa Italia da vincere per i bianconeri, per non rendere la stagione un fallimento totale.

22-03-2021