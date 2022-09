12-09-2022 12:31

Non si annoverano precedenti similari, almeno nella recente storia della VAR in Serie A, di portata tale da imporre una sequenza ininterrotta di quesiti sulle conseguenze che l’errata valutazione dell’arbitro Marcenaro ha avuto e avrà sulla Juventus, vittima di una svista che ha del clamoroso sul gol siglato da Milik.

Questa rete, annullata, avrebbe potuto ribaltare il risultato e sicuramente il quadro di un avvio di stagione a dir poco difficoltoso.

Il fatto clamoroso: l’annullamento del gol di Milik

Nel caotico finale di Juventus-Salernitana l’incoerenza della decisione assunta dal direttore di gara è stata dettata dalla scelta finale in merito al gol del 3-2 segnato da Milik: il polacco, neo acquisto della società e inserito da Allegri nell’undici schierato contro i campani, ha staccato di testa sul cross da calcio d’angolo e trovato l’angolo opposto ma a togliere il gol dell’ex Napoli e Marsiglia è stata la posizione di Bonucci che, a causa del suo movimento in avanti per cercare di spingere il pallone, è stata giudicata attiva da Marcenaro e ha portato all’annullamento della rete.

Una valutazione che ha destato la replica di Bonucci in campo e ai microfoni e alla quale si è unito ben presto anche l’allenatore Allegri, espulso dal direttore di gara insieme a Milik, Cuadrado e Fazio.

Fonte: ANSA

Le immagini di Sky: Bonucci e Candreva

Il motivo delle proteste, com’è ormai noto da parte della Juventus e in particolare da Bonucci, è la posizione di Candreva: i due non erano sicuri che la linea fosse stata tirata considerando la posizione dell’esterno ex Samp oggi alla Salernitana e autore anche di una rete.

Secondo le immagini esclusive di Sky (che non sono quelle del VAR, ma sono comunque attendibili), Bonucci si troverebbe a 3.42 metri dalla linea, mentre Candreva a 2.90 metri: il difensore bianconero, dunque, era in posizione regolare e la rete alla luce di ciò era da convalidare. Una valutazione che ha avuto e avrà il suo strascico, inevitabile, di polemiche.

Fonte: Sky

Le proteste ai microfoni di Bonucci e Allegri

Polemiche che gli stessi protagonisti, sia Bonucci sia il tecnico Allegri, hanno riacceso, intervenendo nel post partita per quanto subito a seguito di questa enorme svista arbitrale.

Un errore che secondo esperti, moviolisti e anche sui social ha dettato l’agenda e indotto a ritenere questa scivolata clamorosa come l’errore più grave dall’introduzione della VAR, sostenuta e voluta proprio per eliminare casi similari in un campionato intenso e denso di episodi controversi che hanno marcato, nel recente passato, la Serie A.

VIRGILIO SPORT