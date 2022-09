14-09-2022 10:44

Quel pasticciaccio brutto di Juve-Salernitana costituisce un “prima” e un “dopo”, nella recente storia del Var in Serie A, del quale nessuno degli attori potrà trascurarne gli impatti, a partire da società e arbitri. L’assenza di immagini disponibili, quando le telecamere avrebbero chiarito quanto e dove fosse Candreva e se avesse tenuto in gioco o meno Bonucci con conseguente impatto sul gol di Milik ha aperto un vaso di Pandora, sul tema Var e correttezza nella valutazione.

L’immagine chiave, che vi abbiamo mostrato, “non era fruibile” dalla squadra-Var: in estrema sintesi questo è il concetto che l’Aia ha voluto esprimere e sottolineare, affidando a una forma scritta (altra novità) i propri esami e le proprie riflessioni.

Juve-Salernitana, il caos totale

Insomma, quella confusione totale con inevitabile sollevazione di popolo e dei giocatori e addetti ai lavori compreso l’allenatore Allegri scesi in campo per protestare sarebbe stato dettato dalla mancanza di un fermo che esplicitasse la posizione di Candreva che tiene in gioco Bonucci e, dunque, sancisce l’errore di valutazione sul gol di Milik e la rete decisiva per la vittoria.

La decisione di non fermare Marcenaro

L’ammissione di uno sbaglio, in maniera indiscutibile sebbene ricorrendo con estrema attenzione alla forma, muta la prospettiva che fino a questa stagione la classe arbitrale aveva assunto rispetto a queste scivolate, a quello che abbiamo definito un pasticciaccio ma che potrebbe assumere la forma di “svista clamorosa” o qualsiasi altra espressione che indichi la valutazione controversa di Marcenaro che, per la cronaca, pare non verrà fermato dal designatore.

Una decisione che sicuramente farà discutere, ma che riguarda un rapporto di fiducia e di stima che trascende quanto accaduto durante Juve-Salernitana.

L’Aia e le ore di studio e visione delle immagini Var

A questo scenario di studio e di analisi che ha impegnato Lissone per l’intera giornata, per ribadire poi al pubblico e ai media, l’errore di valutazione da parte del team arbitrale in campo e quello al Var ecco che la Gazzetta dello Sport sottolinea nel day after un particolare. Un dettaglio che poi così minimale non è stato.

Per stessa ammissione dell’Aia no tutte le partite di campionato vedono in campo il medesimo numero di telecamere in campo. Una celta che sarebbe dettata da questioni di natura economica. Sono tre le categorie previste con relativo numero di camere incampo, scelte in accordo con la Lega:

“Nello standard A avranno 18 telecamere, nel B 16, nel C 12. Per tutte sono previste poi 2 telecamere GLT e una camera tattica. La scelta viene fatta sempre dalla Lega, in particolare dall’ufficio Media operation, in base ai cosiddetti standard produttivi dell’incontro. In pratica si decide a seconda dell’appeal della partita. I costi di produzione sono approssimativamente di 32-33 mila euro per la categoria C, 42-43 per la B e 52-53 per la A”.

Questa posizione di Candreva, la distanza e come sia centrale nella valutazione su Bonucci e, infine, sul gol di Milik del 3-2, è stata analizzata da Sky, Mediaset e i principali moviolisti che hanno intercettato e studiato queste immagini che- rammentiamo – non sono quelle del Var, come nel caso della foto messa a disposizione da Sky.

Il retroscena economico

Dietro dunque a questo caso clamoroso che ha suscitato l’attenzione anche dei media stranieri, ci sarebbe una scelta di matrice economica che avrebbe comportato all’Allianz Stadium lo schieramento di 12 telecamere contro le 18 che potevano essere posizionate a favore del Var. E forse capaci di intercettare Candreva e ribadire la validità del gol di Milik.

