Juventus: scontro duro Locatelli-arbitro, il retroscena e cosa si sono detti

Cosa è successo tra il centrocampista bianconero e il direttore di gara Marchetti in Juventus-Bologna di Serie A? Dalle minacce alla tensione massima

Nuovo episodio di ‘Bordo-cam’ su DAZN e nuove rivelazioni. Questa volta tocca alla Juventus di Thiago Motta, nella gara pareggiata all’ultimo contro il Bologna per 2-2 in Serie A. Protagonista della puntata, ma non del match, è stato Manuel Locatelli che ha fronteggiato l’arbitro Marchetti, a muso duro, per fargli una richiesta abbastanza particolare. Il retroscena dell’episodio.

Locatelli e l’arbitro Marchetti: duro faccia a faccia in Juve-Bologna

Un successo contro il Bologna avrebbe dato alla Juventus una spinta morale importante in vista del big match di Champions League contro il Manchester City ma oltre al gol del pari allo scadere, ad accendere la serata, è stato l’eccesso di nervosismo che non si è manifestato solo tra i tifosi ma anche in campo (con tanto di espulsione di Thiago Motta). Il comportamento di alcuni giocatori ha infatti rivelato la tensione e le immagini di DAZN ne fanno da testimone: tra questi c’è Manuel Locatelli che ha avuto un acceso confronto con l’arbitro Marchetti.

Juventus-Bologna, il confronto tra Locatelli e l’arbitro Marchetti

Le immagini di Bordocam DAZN hanno documentato un botta e risposta durissimo tra il centrocampista della Juventus e l’arbitro. Dopo l’ennesimo fallo fischiato ai danni dei padroni di casa, Locatelli non ha nascosto il proprio disappunto per un arbitraggio che, a suo avviso, spezzettava troppo il gioco.

Il numero 5 bianconero si è avvicinato al direttore di gara per lamentarsi, trovandosi però di fronte l’arbitro Marchetti deciso a mantenere le distanze, anche con l’uso delle mani.

Le parole di Locatelli all’arbitro Marchetti

Durante il confronto, Locatelli ha espresso chiaramente la sua frustrazione: “Senza che mi tocchi”, ha detto rivolgendosi all’arbitro. Poi ha incalzato: “Fateci giocare, fateci giocare. Perché sennò… Stai fischiando a caso”.

A questa protesta, Marchetti ha risposto difendendo le proprie decisioni. La replica del giocatore non si è fatta attendere: “Cosa fai mi minacci?”. L’arbitro ha subito negato con fermezza: “Ma che ti minaccio”, ponendo fine alla discussione.