Juventus: trovato l'accordo per il primo grande colpo: i dettagli

Dopo una trattativa lunga ed estenuante, sembra proprio che ci siamo: Juventus e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 che, dopo ottime stagione in Emilia, sta definitivamente esplodendo nel corso di Euro 2020 con la maglia della nazionale italiana. Lo riporta Sky Sport.

La Juventus già da tempo stava puntando il giovane mediano cresciuto nelle giovanili del Milan, e il desiderio della Vecchia Signora era quello di chiudere l’accordo prima che si scatenasse un’asta internazionale in seguito alle grandi prestazioni di Manuel a Euro 2020, dove è stato fin qui autore di due fannastici gol contro la Svizzera. Ora, sembra che questo accordo sia stato trovato.

Nello specifico, l’accordo tra le due società è il seguente, molto simile a quanto già fatto dai bianconeri per arrivare a Federico Chiesa la scorsa stagione: prestito biennale con obbligo di riscatto fissato sui 40 milioni. La questione che ha creato più problemi è stata quella relativa al pagamento, ma nella giornata di oggi sembra che anche questo scoglio sia stato superato. il pagamento, dilazionato, avverrebbe con i seguenti accordi: la prima tranche da 10 milioni, poi una seconda tranche sempre da 10 milioni da pagare il secondo anno e saldo finale da 20. Il primo acconto avverrebbe con la cessione a titolo definitivo in neroverde del giovane difensore rumeno Radu Dragusin, valutato per l’appunto 10 milioni.

La ricostruzione del centrocampo Juventino inizierà dunque la Manuel Locatelli, anche se poi andranno limate anche altre situazioni spinose in casa bianconera, come quella relativa ad Aaron Ramsey (richiesto dall’Arsenal) e quella di Arthur, vero e proprio flop di questa stagione con Andrea Pirlo in panchina.

OMNISPORT | 28-06-2021 23:50