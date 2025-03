Juventus, il primo giorno di Tudor: visite mediche e tanta fretta di allenare per il nuovo tecnico

Il croato è arrivato alla Continassa al mattino, mostrando una certa impazienza per entrare in campo. Dalle ore 14 alle 18 la sessione con soli 12 bianconeri

Traghettatore, ancora di salvezza per la qualificazione alla prossima Champions League, guida tecnica per il Mondiale per club e, chissà, forse anche per il futuro della Juventus: Igor Tudor è tornato oggi a vivere il mondo bianconero dopo gli anni da calciatore e l’esperienza da vice di Andrea Pirlo. Dopo le visite al J Medical, nel pomeriggio il successore di Thiago Motta ha sostenuto il suo primo allenamento alla Continassa.

Juventus, l’era Tudor inizia con le visite mediche

Dopo le 8 stagioni da calciatore, Igor Tudor era tornato alla Juventus nella stagione 2020/21 per ricoprire il ruolo di allenatore in seconda di Andrea Pirlo. A distanza di quasi 4 anni, oggi il tecnico croato ha avviato la sua terza esperienza in bianconero, stavolta con un ruolo ancora più centrale, quello di successore dell’esonerato Thiago Motta, a cui oggi sono arrivate le parole di solidarietà del collega Gian Piero Gasperini.

Tudor, le visite mediche e la fretta di allenare

Sbarcato al J Medical poco prima delle 10, Tudor ha terminato le visite mediche intorno alle ore 11 per poi attendere l’arrivo dei calciatori e il via del suo primo allenamento, iniziato alle ore 14. Il tecnico ha salutato qualche tifoso, ma è apparso piuttosto impaziente di cominciare a lavorare con la squadra: Sky Sport ha raccontato che, di fronte alla richiesta di una fan juventina che gli chiedeva una foto, Tudor ha risposto “sì, ma facciamo presto…”, dimostrando di non vedere l’ora di andare in campo con la Juventus.

Juve, allenamento a ranghi ridotti per Tudor

L’allenamento si è svolto a ranghi ridotti, a causa delle tante assenze dovute agli impegni delle nazionali: solo 12 i bianconeri presenti, Tudor ha lavorato senza Koopmeiners, Kolo Muani, Conceiçao, Veiga, Gatti, Weah, McKennie, Vlahovic, Nico Gonzalez, Mbangula, Rouhi e Adzic.

Juventus, il contenuto dell’allenamento di Tudor

Rigorosamente in tuta, Tudor s’è trattenuto a parlare con gli juventini presenti prima del consueto riscaldamento pre-allenamento. La sessione è andata avanti col torello, successivamente il tecnico croato si è concentrato su esercizi tattici finalizzati allo sviluppo del gioco. Prima di chiudere, attorno alle ore 18:10, Tudor ha concluso l’allenamento con una partitella che l’ha visto ripetutamente incalzare i giocatori in campo.