08-01-2023 09:12

Era la prima volta che Matteo Marchetti dirigeva la Juventus in carriera, come accaduto ieri all’Allianz Stadium. L’Udinese, invece, il fischietto della Sezione AIA di Ostia Lido l’aveva già incrociato per 4 volte, con questo rendiconto: 1 successo, 2 pareggi 1 sconfitta per i friulani. Ma soltanto in un’occasione i bianconeri non giocavano in casa: Milan-Udinese alla 27esima giornata 2021-2022, match chiuso sull’1-1. Come se l’è cavata ieri Marchetti nella gara che ha visto la squadra di Allegri vincere con un gol nel finale?

Juventus-Udinese, Marchetti nega un rigore per parte

Pomeriggio tutto sommato tranquillo per il fischietto laziale. Solo tre ammoniti, Locatelli (J), Success, Bijol (U), e due casi dubbi che hanno portato entrambe le squadre a protestare,

Il primo episodio al 64′: Di Maria scodella per Paredes, che viene contenuto energicamente da Becao: per Marchetti non ci sono gli estremi per concedere il rigore, proteste dell’argentino. Il secondo al 76′: Beto si fa largo in area, Alex Sandro per contenerlo lo strattona in area, ma anche in questo caso Marchetti lascia correre.

Juventus-Udinese, per Marelli non c’era alcun rigore

A fare chiarezza è Luca Marelli. Per l’esperto di Dazn non andava concesso nessuno dei due presunti calci di rigore. L’ex arbitro comasco sottolinea come Paredes non sia stato fermato in area di rigore dell’Udinese in maniera fallosa: «Valutazione corretta, body check tra i giocatori, contrasto di gioco Becao non ha allungato il braccio» e anche sul contrasto tra Beto e Alex Sandro non c’erano gli estremi per assegnare il rigore.

Juventus-Udinese, il web si divide sull’arbitraggio di Marchetti

Sui social fioccano le reazioni in merito alla direzione di gara di Marchetti: “dopo il goal buono annullato alla Cremonese ecco il rigore negato …..da diverse giornate la juve tirata su di peso”, oppure: “L’arbitro è riuscito a far fare due cambi mentre doveva scodellare la palla, avendo sospeso per la presenza di due palloni sul terreno di gioco. Questi arbitrano in A e non conoscono il regolamento. Che poi, a guardarlo in faccia, secondo me se n’era pure accorto o glielo avevano detto, perché ha cambiato espressione. 4 volte palla allontanata dai giocatori juventini a gioco fermo e neanche una ammonizione” e infine: “Locatelli ha fatto tre falli da giallo”.