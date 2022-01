Juventus, Vlahovic porta altri top: Che indizio sui social

29-01-2022 19:58

Il terremoto di mercato scatenato dall’arrivo di Dusan Vlahovic a Torino, sponda Juventus, non poteva non rimettere al centro del calcio italiano i bianconeri e rilanciarli dopo un avvio di stagione non certo da incorniciare. L’undici di Massimiliano Allegri è certamente in crescita e l’innesto del bomber serbo potrebbe permettere di fare il salto di qualità e portare quei gol e quella cattiveria sotto porta che finora sono mancati, rilanciando ambizioni e riaccendendo l’entusiasmo.

Juve, i complimenti illustri a Vlahovic

Quando si spostano giocatori importanti, come appunto è l’ex Viola, diventa più semplice attirarne degli altri e convincerli a sposare il proprio progetto. Ed ecco perché, un commento illustre sotto al primo post Instagram di Vlahovic con la maglia numero sette della Juventus, non può che scatenare le fantasie dei tifosi. A congratularsi con DV7 è il compagno di nazionale e centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che con tanto di applauso e cuore, in serbo commenta:

Te lo meriti, ti auguro il meglio!

Juve, Milikovic-Savic manda in delirio i tifosi

Un commento, quello del Sergente, che manda in visibilio i tifosi bianconeri e accende le loro fantasie. C’è chi scrive: “Vieni alla Juve ti ameremo” e chi stuzzica: “Vieniti a prendere la 21 di Zidane e Pirlo“. Non manca chi sogna: “Se dovessi venire anche tu alla Juventus, la Champions sarebbe matematica“, e ancora: “Forza Sergio! Vieni da noi!”, “Sergente manchi tu!“, “Vieni pure tu a Torino e siamo apposto per i prossimi 10 anni”. Infine, un tifoso suggerisce: “Lunedì 31 gennaio offerta volo Roma-Torino 4,99 €. Io ci farei un pensierino, poi fai tu“.

