Juventus-Vlahovic, al via la trattativa per il rinnovo: la strategia del club, i nomi dei possibili sostituti

Il procuratore dell'attaccante è arrivato a Torino per discutere con Giuntoli: il contratto scade nel 2026, il club vorrebbe prolungare spalmando l'ingaggio ed evitare un nuovo caso-Chiesa

Si inizia a fare sul serio, quando si muovono i procuratori. Ed è il caso di Darko Ristic, procuratore del centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Ristic è arrivato a Torino, dove nei prossimi giorni incontrerà Cristiano Giuntoli.

Juventus-Vlahovic, si tratta

Sul tavolo, il rinnovo del contratto del suo assistito, che attualmente scade il 30 giugno 2026 e prevede un compenso di 12 milioni netti a stagione. Il più alto della serie A, “regalo” della vecchia gestione targata Agnelli-Arrivabene. L’obiettivo della Juventus è innanzi tutto quello di evitare un nuovo caso-Chiesa, ossia di essere costretta a cedere un giocatore in scadenza per una cifra “minima”, che considerando gli ammortamenti consentirebbe almeno di non generare una minus-valenza. Ma sarebbe un enorme peccato risolversi a una eventualità del genere per un classe 2000 in grado di andare in doppia cifra di gol ogni anno.

Vlahovic, la strategia della Juventus

Perché, al netto delle critiche a volte anche sacrosante, Dusan Vlahovic i gol li sa fare, e ne farà ancora tanti. Con la maglia della Juventus o altrove. E proprio per questo motivo L’obiettivo del club bianconero è quello di prolungare e spalmare il contratto del suo numero 9. Se si arriverà a un accordo, allora l’avventura di Vlahovic alla Juventus potrà andare avanti oltre questa stagione. Naturalmente va trovata l’intesa su cifre e durata, fatto tutt’altro che secondario: la volontà c’è, ma da sola non basta.

Juve, piace Kalimuendo

Nel frattempo, il club bianconero si sta guardando intorno per trovare altri attaccanti: sia per colmare il vuoto lasciato da Arek Milik, sia in generale per il futuro. Il nome più in auge negli ultimi giorni è quello di Arnaud Kalimuendo, di recente visionato da alcuni scout bianconeri. Talento classe 2002 del Rennes, ha messo a segno tre reti in sei partite con il suo club e una in due match con la Francia U21. Valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, con la maglia del Rennes dal 2022 ha già messo a segno un totale di 20 gol in 66 presenze in Ligue 1, 4 reti in 6 partita in Coppa di Francia, un centro in 12 gare di Europa League.

Jovic, Raspadori e Berardi le alternative

Kalimuendo è cresciuto nelle giovanili del Psg e può ricoprire il ruolo di prima e seconda punta e potrebbe essere una pedina preziosa per le rotazioni di Thiago Motta. Un profilo giovane e interessante, che potrebbe arrivare a Torino a prescindere dal destino di Vlahovic. Ma in casa bianconera comunque si valutano anche altre alternative come Jovic, Raspadori e Berardi, tutte ipotesi valide per far rifiatare il centravanti serbo almeno da gennaio.

