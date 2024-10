Juve in emergenza contro l'Inter, l'esito degli esami diagnostici per Douglas Luiz: Thiago Motta senza Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez

Nuovi pensieri per Thiago Motta dopo la serata appena trascorsa e la sconfitta incassata contro lo Stoccarda in Champions League. Ora contro i nerazzurri si dovrà trovare coraggio e soluzioni

Non è esattamente un’espressione sorridente, quella che Douglas Luiz in questo day after indossa al suo arrivo al J Medical per gli accertamenti diagnostici del caso dopo il match contro lo Stoccarda. In generale, per Thiago Motta, non è una fase facile considerata la numerosità degli infortuni e l’entità degli stop anche per Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez. Con l’incognita Douglas Luiz, che si è fermato durante il riscaldamento a causa di un fastidio muscolare la situazione diventa seria.

Juventus-Stoccarda, nottata horror all’Allianz Stadium

Nella nottata orribile appena trascorsa all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda, la lista già lunga di infortunati e indisponibili si è allungata ulteriormente complice un fastidio accusato dal giocatore ad appena 3 minuti dall’inizio del riscaldamento pre partita.

Douglas Luiz (reduce da un furto in casa) si è fermato per un problema su cui i medici dello staff bianconero stanno indagando e che già il dt Cristiano Giuntoli ha ammesso.

“Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva”, ha ammesso a pochi minuti dall’avvio di una partita che non passerà alla storia.

Secondo quel che anticipa Sky Sport, sono state escluse lesioni muscolari per Douglas Luiz ma il centrocampista salterà la partita contro l’Inter. A confeermarlo il bollettino medico della Juventus che riporta quanto segue:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J|medical, a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”, si legge nella nota.

Emrgenza infermeria per Thiago Motta

Anzi, da dimenticare. Un match su cui premere il tasto reset e ritrovarsi. Riorganizzare le idee, curare fisico e testa come all’inizio della stagione e dopo aver guadagnato credito sul campo, anche nella competizione europea, che costituisce un terreno di riscatto fondamentale in questo nuovo corso intrapreso con Thiago Motta in panchina.

Da qui al Derby d’Italia contro l’Inter i pianeti contro, o qualunque altra variabile, non favoriscono l’allenatore bianconero che si trova a dover studiare soluzioni ai limiti della sperimentazione: anche dovessero essere escluse lesioni e dovesse trattarsi soltanto di un affaticamento, come accaduto con McKennie contro la Lazio, è probabile che si cercherà di non rischiare.

Come sta Koopmeiners

Intanto non arrivano buone nuove per quanto riguarda Teun Koopmeiners: l’olandese, fermo dall’intervallo di Juve-Cagliari del 6 ottobre per i postumi della botta al costato subita contro il Lipsia (poi rivelatasi una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra) sente ancora dolore nella respirazione profonda e, nonostante la sua forte volontà di rientrare contro l’Inter, è probabile che venga preservato fino al Parma, da calendario il 30 ottobre prossimo. Di certo, per tutelare il suo stato di salute, gli verrà consigliato di indossare un corpetto protettivo.

Nico Gonzalez pronto al rientro?

Non se la passa meglio Nico Gonzalez reduce dalla lesione al basso retto femorale della coscia destra nella serata di Lipsia, il mese di stop previsto dal tipo di infortunio subito scadrebbe il prossimo 2 novembrequando la Juventus sarà ad Udine.

Thiago Motta incrocia le dita e attende senza fretta, pru nelal consapevolezza che contro l’Inter la situazione andrà affrontata con arguzia e qualche slancio in più, visto e considerato la situazione infermeria.