Koulibaly fuori rosa all'Al-Hilal per trattenere Neymar: la Juve ci pensa, ma c'è una suggestione clamorosa

Dall'Arabia Saudita una ghitta occasione per il mercato di gennaio: Koulibaly fuori dal progetto dell'Al-Hilal per far spazio a Neymar. Ecco tutti i possibili scenari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Caccia alle opportunità di gennaio, del resto è pur sempre il mese dei saldi. Dall’Arabia Saudita un’occasione che potrebbe far gola a diversi club, Juventus in primis: Koulibaly è stato messo in lista di sbarco dall’Al-Hilal.

Koulibaly e Al-Hilal al capolinea: ecco perché

L’avventura da mille e una notte del 33enne difensore senegalese ex Napoli in Saudi Pro League sembra essere giunta ai titoli di coda. Già, l’Al-Hilal ha cambiato idea su Neymar: da possibile silurato l’ex PSG è ora considerato un elemento chiave per tentare l’assalto alla Champions League asiatica. E così, per far spazio all’attaccante brasiliano martoriato dagli infortuni, è stato deciso di mettere fuori rosa proprio Kalidou Koulibaly, per giunta espulso nell’ultima partita di campionato vinta 2-1 contro l’Al-Shabab.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In base quanto riferisce Marca, KK potrebbe lasciare il club con cui ha conquistato un titolo, una coppa nazionale e due Supercoppe già a gennaio. In prestito fino al termine della stagione oppure da svincolato in caso di rescissione contrattuale.

In saldo a gennaio: Ramadani lo ha proposto alla Juve

Non è un mistero che la Juventus sia sulle tracce di un difensore. E lo ha confermato anche ieri Giuntoli in occasione del Gran Galà del calcio. L’emergenza causata dagli infortuni di Bremer e Cabal ha ridotto all’osso il pacchetto arretrato a disposizione di Thiago Motta, che aspetta un rinforzo di qualità.

La Signora scandaglia il mercato alla ricerca del giusto rapporto qualità-prezzo, che non può essere alto: Skriniar e Hancko campeggiano in cima alla lista dei desideri, Antonio Silva del Benfica è una pista complicata da percorrere. Secondo le ultime indiscrezioni, Fali Ramadani avrebbe proposto a Giuntoli proprio Koulibaly. I due si conoscono bene dai tempi del Napoli, ma l’operazione non sembra destinata a decollare per due ragioni. La prima è legata all’età del calciatore, la seconda al rendimento: KK è ormai nella fase calante della sua carriera.

Koulibaly via: c’è anche una suggestione clamorosa

Già, mai dire mai quando si parla di mercato. Perché tutto può succedere, proprio tutto. E chissà che Koulibaly non decida di chiudere la carriera a Napoli, dove si è imposto ad altissimi livelli. Il club partenopeo è a caccia di un’alternativa agli intoccabili Rrahmani e Buongiorno, cui Conte non rinuncia mai in campionato.

Juan Jesus, infatti, si è visto solo all’esordio nella disfatta di Verona, mentre Rafa Marin non ha mai messo neppure piede in campo in Serie A. Il profilo è quello giusto: Manna vuole regalare al tecnico che ha riportato gli azzurri al primo posto un centrale esperto. Come Danilo. O, chissà, come KK. Ancora amatissimo alle falde del Vesuvio.