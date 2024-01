Kvaratkshelia, l'agente spaventa Napoli: "De Laurentiis lo lascerà partire?". E svela dove giocherà Osimhen

Le parole di Mamuka Jugeli, procuratore del georgiano, creano nuovi motivi di preoccupazione tra i tifosi del Napoli: riguardano il futuro di Kvaratskhelia e quello di Osimhen.

09-01-2024 18:33

Ci mancava solo l’agente di Kvaratskhelia a rendere ancor più elettrica l’atmosfera attorno al Napoli. Tra sconfitte in serie, ritiri chiesti o imposti e promesse di acquisti per ora disattese da parte del presidente De Laurentiis, appena tornato dalla Spagna dove ha trascorso qualche giorno di relax, i tifosi azzurri sono ora scossi dalle parole di Mamuka Jugeli, procuratore dell’asso georgiano. Che, pur avendo vinto il titolo di MVP dello scorso campionato di Serie A, continua a guadagnare poco più di un milione di euro: meno della metà di Demme, calciatore in esubero nella rosa dei campioni d’Italia, e circa la metà di Samardzic, di cui lo stesso De Laurentiis sta trattando l’acquisto dall’Udinese.

Napoli, agente Kvara annuncia l’addio di Osimhen

Intervistato da Tsotne Klinkladze per Sport1 Georgia, l’agente di Kvara ha parlato anzitutto del futuro di Osimhen, “svelando” la probabile futura destinazione del nigeriano, che pure due settimane fa ha firmato il rinnovo col Napoli: “Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro”.

Mercato: le destinazioni preferite da Kvaratskhelia

Quindi l’elenco delle destinazioni preferite da Kvaratskhelia: “Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo. Il futuro? Chi conosce il calcio sarà d’accordo con me sul fatto che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Ho avuto contatti con tanti club, ma De Laurentiis lo lascerà andare via? In questo momento c’è un contratto con il club”.

Kvaratskhelia-Napoli, la storia continua. Per ora

Per il momento, in ogni caso, Kvara non ha alcuna intenzione di andar via dal Napoli, anche se un ritocchino dell’ingaggio sarebbe gradito: “Barcellona, Real Madrid e Bayern? Ovviamente dopo una stagione vincente può esserci interesse da parte del Barcellona, del Real Madrid, da Manchester. Tutto avverrà a tempo debito, è ancora presto, anche perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre giocatori al mondo. Nessuna squadra direbbe di no all’idea di poterlo avere in squadra“.