L'ala in scadenza intriga Maldini, tifosi spaccati: "Non è da Milan”

04-01-2022 11:26

Il Milan non ha grandi risorse da investire nella campagna acquisti invernale, logico dunque che Paolo Maldini continui a sondare la situazione del mercato dei parametri zero in cerca di qualche buona occasione. L’attenzione del dirigente è concentrata per lo più su difesa e attacco, ma il Milan potrebbe anche portare a termine qualche operazione per alzare la qualità della trequarti.

Maldini segue Corona del Porto

In quest’ottica, secondo il Corriere dello Sport, Maldini è tornato a monitorare la situazione di Jesus Corona, 28enne esterno offensivo messicano del Porto (in possesso di nazionalità portoghese) che già destò l’interesse del Milan la scorsa estate.

Allora il club lusitano si oppose alla partenza di Corona, chiedendo almeno 15 milioni di euro per il suo cartellino, troppi per il Milan. Corona nel frattempo non ha rinnovato il suo contratto e ora è libero di firmare con una nuova squadra, in cui trasferirsi a giugno.

Questo scenario favorisce il Milan, che potrebbe ingaggiare il messicano per la prossima stagione o fare pressione sul Porto perché abbassi il prezzo del cartellino e poi ottenere il trasferimento di Corona già a gennaio. L’esterno andrebbe ad allargare le opzioni per il ruolo di trequartista di destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

I tifosi del Milan scettici sul messicano

I tifosi milanisti, però, hanno reagito con freddezza all’ipotesi Corona. “Ma chi è questo? Non è da Milan”, scrive Giò bocciando drasticamente Corona. Silvio, invece, non discute il calciatore ma il modus operandi della società rossonera: “Il Milan ci prova, segue, osserva, studia ma poi getta la spugna quando c’è da pagare”.

Davide, invece, non crede che il Milan spenderà per rafforzare la trequarti: “Che ce ne facciamo di Corona? Ormai abbiamo preso il fuoriclasse assoluto dal Crotone”, scrive il tifoso ironizzando sulla qualità di Junior Messias, attuale titolare nel ruolo. Massimo, invece, spera che Maldini affondi il colpo per il messicano: “Corona a zero sarebbe un buon affare, si può fare”.

