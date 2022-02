L'Inter torna a vincere ma tra i tifosi inizia a circolare un sospetto

09-02-2022 09:18

Il derby perso col Milan è un ricordo meno amaro dopo la convincente vittoria sulla Roma in Coppa Italia. Il 2-0 ai giallorossi ha restituito il sorriso e il buonumore ai tifosi dell‘Inter, che possono continuare a sognare il ‘Tripletino’ (Supercoppa, Scudetto e Coppa Italia), se non addirittura il ‘Triplete’ vero e proprio. Anche se per qualcuno – e non sono pochi – sarà difficile ripetere l’exploit dello scorso anno in campionato: e non per proprie colpe.

Inter, malumore per le squalifiche di Inzaghi e Bastoni

Le decisioni del Giudice Sportivo, arrivate poche ore prima del match coi giallorossi, hanno infatti seminato malumore e veleni in tutto l’ambiente nerazzurro. Se Lautaro se l’è cavata con 10mila euro di ammenda per gli insulti a Theo Hernandez (il Toro non ha sputato verso il milanista), diversamente è andata a Inzaghi (un turno di stop e 15mila euro di ammenda) e a Bastoni (due giornate di squalifica). Solo 5mila euro di multa per Theo, colpevole di gestacci ai tifosi al momento dell’uscita dal campo. Un boccone duro da digerire per i sostenitori dell’Inter.

Tutti contro l’Inter: l’accusa del tifoso vip Bertolino

Proprio Bastoni si è poi infortunato nel corso del match con la Roma e rischia un lungo stop. Ma che la giornata non fosse delle migliori in casa nerazzurra lo si era capito anche dall’ispezione della guardia di finanza nella sede della Covisoc, per acquisire documentazione utile all’indagine sulle plusvalenze della Procura di Milano, che riguarda da vicino l’Inter. Per qualcuno si tratta di “manovre” non casuali. Scrive il tifoso vip Enrico Bertolino su Twitter: “Due giornate a Bastoni..poi ore carte primiera e settebello. Ri..Comincia il Campionato deciso in ufficio?”.

Inter accerchiata? Molti tifosi pensano che sia così

Sono in tanti ad avere la stessa “sindrome da accerchiamento” del comico. “Come tutti gli anni soli contro tutti”, scrive Marco. “Mourinho se ne era accorto già anni e anni fa”, ricorda un altro tifoso tra i commenti. Ma i follower di Bertolino che tifano per altre squadre hanno opinioni diverse. “Il campionato deciso in ufficio lo avete voi! Un bello scudetto di cartone conquistato arrivando a 30 punti dalla prima”, scrive la juventina Antonella. “Il campionato deciso in ufficio è quello dell’anno scorso, con regole cambiate in corso per permettervi di saldare gli stipendi a fine campionato”, punge Milco.

