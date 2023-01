Sono ancora due, proprio come nel precedente turno di campionato, le partite falsate da errori arbitrali in serie A . La classifica comincia a farsi scottante e le sviste dei direttori di gara e dei loro colleghi in sala Var cominciano a pesare ancora di più, sia in testa che in coda. È una big ad aver goduto di un aiutino questa settimana, errore pesante anche in un match importante per la zona Europa. Scopriamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla 20ma giornata.

Errori arbitrali: l’Inter passa a Cremona con l’aiutino

Riflettori puntati sul match dello Zini tra Cremonese e Inter. Rabbiose le proteste dei grigiorossi per la mancata espulsione di Acerbi al 28′ dopo un fallo su Okereke lanciato a rete: per Mariani c’è Bastoni che potrebbe ancora intervenire sull’attaccante e decide giustamente di non estrarre il rosso. Errore grave, invece, 10′ dopo: Calhanoglu, appena ammonito, quasi colpisce l’arbitro con una pallonata e viene incredibilmente graziato. Chissà se l’Inter, con un uomo in meno per tutto il secondo tempo, avrebbe poi vinto il match. Corretto, poi, non concedere rigore ai nerazzurri più avanti: il braccio di Chiriches sul tiro di Dzeko è attaccato al corpo.

Altra svista decisiva nella partita tra Empoli e Torino

Proteste di marca granata al Castellani di Empoli. La squadra di Juric lamenta la mancata concessione di un calcio di rigore a 16′ dal termine, coi toscani avanti 2-0, per un intervento più che sospetto di De Winter su Miranchuk in area. Il penalty sembra piuttosto netto, eppure Marcenaro lascia proseguire e dalla sala Var non lo invitano a rivedere bene l’episodio. Con quel penalty il Toro avrebbe potuto addirittura vincere la partita, finita – invece – “soltanto” 2-2.

Arbitri: le altre sfide della prima giornata di ritorno

Buona nel complesso la direzione di gara di Orsato nel big match tra Napoli e Roma: manca forse solo un giallo a Kim. In Lazio-Fiorentina Colombo ammonisce Saponara per simulazione nella ripresa: il rigore (contatto con Hysaj) non sembra esserci, ma un leggerissimo tocco del difensore c’è e dunque il cartellino giallo appare esagerato per l’attaccante viola. Male, infine, Giua in Milan-Sassuolo: il fischietto di Olbia si lascia sfuggire di mano la partita, che s’incattivisce col passare dei minuti. Nessun errore determinante, però, anzi il fuorigioco semiautomatico nega giustamente due gol ai rossoneri viziati da offside.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 53 NAPOLI +2 51 INTER 40 LAZIO -1 39 LAZIO 38 ROMA -1 38 ATALANTA 38 MILAN +2 36 MILAN 38 ATALANTA +3 35 ROMA 37 INTER +5 35 UDINESE 29 FIORENTINA -5 29 TORINO 27 TORINO -2 29 BOLOGNA 26 UDINESE +2 29 EMPOLI 26 JUVENTUS (-15) -1 24 MONZA 25 MONZA +1 24 FIORENTINA 24 LECCE -3 23 JUVENTUS (-15) 23 SPEZIA -4 22 SALERNITANA 21 SASSUOLO -2 22 LECCE 20 EMPOLI +5 21 SASSUOLO 20 BOLOGNA +5 21 SPEZIA 18 SALERNITANA +1 20 VERONA 13 VERONA – 13 SAMPDORIA 9 SAMPDORIA -2 11 CREMONESE 8 CREMONESE -1 9

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan