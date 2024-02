La classifica senza errori arbitrali, 24ma giornata: svista clamorosa, ennesima partita falsata

Non mancano discussioni e polemiche neppure al termine della ventiquattresima giornata di campionato, la quinta del girone di ritorno. Proteste per rigori non concessi, per cartellini non accordati, per altri tipi di episodi dubbi. E una costante: una partita decisa da una svista grave di un direttore di gara. L’ennesima di questo tormentato torneo. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quinta di ritorno.

Serie A, errore grave: match condizionato

La partita falsata del turno è quella tra Sassuolo e Torino, finita 1-1 sul campo. Autore della svista, probabilmente, il miglior arbitro italiano: Orsato di Schio. Capita, d’altro canto non sarebbe neppure la prima volta che sbaglia. Al 31′ della ripresa, infatti, Lovato abbatte Pinamonti durante un pericoloso contropiede del Sassuolo; Orsato lascia correre per il vantaggio, poi però si dimentica di ammonire il difensore del Toro, già gravato da un giallo. Con una ventina di minuti da giocare con l’uomo in più, molto probabilmente gli emiliani avrebbero portato a casa la vittoria.

Arbitri, le altre partite della 24ma giornata

Polemiche anche in altri campi. La Roma, ad esempio, ha chiesto l’annullamento del gol del vantaggio dell’Inter, siglato da Acerbi, per una posizione di fuorigioco influente di Thuram. Corretta, tuttavia, la decisione di Guida di confermare la marcatura, anche dopo la on field review: l’interista non disturba il portiere giallorosso. Non c’è nessuno dei quattro rigori reclamati da Milan e Napoli a San Siro (buona la direzione di Doveri), così come sufficiente appare la direzione di Abisso in Juventus-Udinese, nonostante le reiterate proteste di Milik e soci.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale INTER* 60 INTER* +5 55 JUVENTUS 53 MILAN – 52 MILAN 52 JUVENTUS +3 50 ATALANTA* 42 ATALANTA* -2 44 BOLOGNA* 39 BOLOGNA* -4 43 ROMA 38 LAZIO* -2 39 FIORENTINA* 37 FIORENTINA* -1 38 LAZIO* 37 NAPOLI* -2 37 NAPOLI* 35 ROMA +2 36 TORINO* 33 TORINO* -1 34 MONZA 30 MONZA +1 29 GENOA 29 GENOA +1 28 LECCE 24 LECCE -1 25 FROSINONE 23 EMPOLI -2 23 UDINESE 22 UDINESE -1 23 EMPOLI 21 FROSINONE +1 22 SASSUOLO* 20 SASSUOLO* -2 21 VERONA 19 CAGLIARI -2 20 CAGLIARI 18 VERONA -1 20 SALERNITANA 13 SALERNITANA +4 9

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.