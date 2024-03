La classifica senza errori arbitrali, 27ma giornata: non solo Inter-Genoa, c'è un'altra partita falsata

A sentire Rocchi e gli altri ex arbitri che si avvicendano in trasmissione a Open Var su DAZN sembra che vada tutto bene e che direttori di gara e VAR non sbaglino mai. In realtà l’andamento del campionato ci dice che in ogni turno c’è almeno una partita falsata a causa di sviste ed errori gravi. Nella 27ma giornata addirittura due. Inter-Genoa e un’altra. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata all’ottava di ritorno.

Inter-Genoa, l’assurdo rigore di Ayroldi

Il Genoa quest’anno non è fortunato contro l’Inter. Già all’andata la squadra di Gilardino s’era vista convalidare contro un gol irregolare, anche se poi aveva trovato comunque il pareggio. Stavolta ha perso a San Siro per un nuovo errore dell’arbitro, Ayroldi. Un errore incomprensibile: giudicato da rigore un tentativo di Frendrup di opporsi a una conclusione di Barella, che poi gli frana addosso. Scrive il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli: “Il contatto avviene sì prima che il pallone sia uscito, ma dopo che lo stesso Barella ha già effettuato il tiro. Per quanto mi riguarda non è calcio di rigore. Frendrup cerca di intervenire sul pallone e il contatto avviene sulla gamba già distesa di Barella”.

Arbitri, sviste gravi in un’altra partita di A

Errori determinanti anche in un’altra partita: Torino-Fiorentina. Disastrosa la direzione di Marchetti. Manca un rosso a un giocatore viola, Ranieri, che al 7′ manca la palla e impatta in pieno Bellanova, anche in maniera pericolosa. Poi c’è l’espulsione eccessiva di Ricci, ammonito due volte in pochi minuti, la seconda per proteste. Senza questa doppia svista probabilmente il Toro avrebbe vinto. Da dimenticare, poi, la direzione di Di Bello in Lazio-Milan, anche se non ha impattato sul risultato. Bene, invece, Mariani in Napoli-Juventus. Unico neo il giallo a Vlahovic, probabilmente eccessivo, unico peccato veniale in una serata altrimenti perfetta.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

