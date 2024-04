La classifica senza errori arbitrali, 32ma giornata: falsate due partite importanti

Continuano gli errori arbitrali e aumentano purtroppo le partite condizionate dalle sviste dei fischietti: se a inizio campionato la media era di un incontro per turno, da qualche settimana si è alzata stabilmente a due. Anche nella 32ma giornata, ad esempio, sono due gli incontri segnati in modo determinante dai pasticci di arbitro e VAR. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla tredicesima di ritorno.

Arbitri, le partite falsate del 32mo turno

Le due sfide falsate del turno sono Inter-Cagliari e Fiorentina-Genoa. Nel match di San Siro sarebbe stato da annullare il gol del pareggio dei rossoblu nel finale: il movimento col braccio di Lapadula prima del tiro vincente di Viola è più che sospetto, ma né l’arbitro Fourneau, nè Di Bello in sala VAR intervengono. Altra partita condizionata in modo decisivo dalle sviste è Fiorentina-Genoa. Nel finale manca un rigore apparso solare in favore della Viola per un fallo di mano di Haps in area di rigore, ma l’esordiente arbitro Di Marco e soprattutto l’esperto VAR Mazzoleni inspiegabilmente non intervengono.

Dubbi e proteste anche nelle altre gare

Errori anche nelle altre partite, ma non determinanti. Dubbi sulla sbracciata di Duvan Zapata a Gatti nel derby tra Torino e Juventus, l’arbitro Maresca e il VAR non prendono provvedimenti. Sospetti anche su un calcetto di Mario Rui a Zortea in Napoli-Frosinone: il portoghese sarà espulso, ma solo diversi minuti dopo. Un po’ di confusione anche in Lecce-Empoli e Sassuolo-Milan, dove però non si ravvisano errori decisivi da parte dei rispettivi direttori di gara, Mariani e Massa. Ultima protesta quella dell’Atalanta per un possibile fallo del veronese Cabal su Miranchuk, ma l’arbitro Sacchi giustamente lascia proseguire.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 83 INTER +3 80 MILAN 69 MILAN -2 71 JUVENTUS 63 BOLOGNA -3 62 BOLOGNA 59 JUVENTUS +3 60 ROMA* 55 ROMA* +2 53 ATALANTA* 51 NAPOLI -3 52 LAZIO 49 ATALANTA* -1 52 NAPOLI 49 LAZIO -2 51 TORINO 45 FIORENTINA* -2 46 FIORENTINA* 44 TORINO -1 46 MONZA 43 MONZA – 43 GENOA 39 GENOA +2 37 LECCE 32 CAGLIARI -3 34 CAGLIARI 31 LECCE -1 33 UDINESE* 28 SASSUOLO -4 30 EMPOLI 28 EMPOLI -2 30 VERONA 28 FROSINONE -1 28 FROSINONE 27 VERONA – 28 SASSUOLO 26 UDINESE* -1 27 SALERNITANA 15 SALERNITANA +5 10

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.