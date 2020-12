La classifica senza errori arbitrali: quattordicesima giornata

Potevano mai mancare le polemiche nell’ultima giornata di campionato del 2020? Ovviamente no. Uno, in particolare, il match che ha scatenato veleni e sospetti, quello dello Stadium tra Juventus e Fiorentina. A lamentarsi, una volta tanto, è la formazione bianconera per alcune decisioni controverse del direttore di gara.

Juve-Fiorentina, La Penna nel mirino

Pollice verso per le decisioni di La Penna, che se nel primo tempo deve ricorrere al Var per comminare il rosso a Cuadrado dopo un intervento killer su Castrovilli, nella ripresa sbaglia tutto o quasi. Manca il secondo giallo a Borja Valero per un intervento scomposto proprio in avvio di secondo tempo. Manca anche un rigore ai bianconeri per una manata di Dragowski a Bernardeschi sullo 0-2. In precedenza altre proteste della Juventus per un intervento di Castrovilli su Ronaldo non sanzionato dall’arbitro, che però comincia fuori area. In totale: due sviste gravi e un peccato solo veniale. E siccome la partita si è chiusa sullo 0-3 per la Fiorentina, non può rientrare tra quelle falsate.

Le altre partite del turno

Correttezza nelle decisioni di Di Bello in Milan-Lazio: giusto il penalty per i rossoneri, causato da un intervento scomposto di Patric su Rebic, giusto anche il rigore concesso alla Lazio e suggerito dalla sala Var per un pestone di Kalulu su Correa. Anche Massa è aiutato dalla tecnologia in Spezia-Genoa, quando concede un penalty ai rossoblu inspiegabilmente non accordato in presa diretta per un intervento in ritardo di Terzi su Behrami. Timide proteste del Napoli per un mancato rosso a Izzo a 12′ dal termine della gara contro il Torino, ma nel complesso la direzione di Valeri non si presta a recriminazioni.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti: Inter 35 punti; Milan 28; Roma 27; Juventus*, Napoli* 26; Sassuolo 24; Atalanta* 22; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria, Lazio 17; Bologna 15; Cagliari, Fiorentina 14; Torino, Udinese* 13; Genoa 12; Spezia, Parma 11; Crotone 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 34 punti (+6); Inter 33 (-2); Roma 27; Sassuolo (+2) 26; Napoli* 25 (-1); Juventus* 24 (-2); Atalanta* 22; Lazio (+4) 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Bologna, Udinese* (+2) 15; Cagliari, Fiorentina 14; Parma (+1) 12; Spezia 11; Genoa (-2) 10; Crotone 9; Torino (-5) 8.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

SPORTEVAI | 24-12-2020 10:47