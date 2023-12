La classifica senza errori arbitrali, quindicesima giornata: svista determinante, altra partita falsata

Errore gravissimo, falsato match di Serie A

Il match falsato dalle indecisioni dell’arbitro è Frosinone-Torino. Grave l’errore di Massimi, che al minuto numero 12 – praticamente all’alba della partita – dimentica di estrarre il secondo giallo nei confronti di Oyono, calciatore della formazione ciociara, stende senza troppi complimenti Bellanova. Giocare per un’ottantina di minuti circa con l’uomo in più avrebbe spianato la strada ai granata di Juric verso la vittoria. Partita, insomma, condizionata.

Errori arbitrali, le altre sviste del 15mo turno

Sviste non determinanti nelle altre partite. Molto dubbio l’atterramento di Kvaratskhelia in area a opera di Cambiaso in Juve-Napoli, episodio non visto da Orsato, dal Var e neppure dalla regìa televisiva che non ha mostrato un solo replay. In Atalanta-Milan da annullare il momentaneo 1-1 di Giroud per un precedente fallo a centrocampo ai danni di Lookman perso da La Penna. In Inter-Udinese rigore molto generoso concesso ai nerazzurri per leggera trattenuta di Perez su Lautaro: stavolta il Var, a differenza di sei giorni prima per gli episodi di Napoli-Inter, è intervenuto. Infine, Roma-Fiorentina: inspiegabile il sarcasmo di Mou, espulsioni di Zalewski e Lukaku inappuntabili, mentre non c’è il rigore invocato dai viola per tocco di mano di Mancini.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 38 INTER – 38 JUVENTUS 36 JUVENTUS +5 31 MILAN 29 BOLOGNA -4 29 ROMA 25 MILAN +2 27 BOLOGNA 25 NAPOLI -2 26 NAPOLI 24 TORINO -4 24 FIORENTINA 24 FIORENTINA – 24 ATALANTA 23 LAZIO -2 23 MONZA 21 ATALANTA – 23 LAZIO 21 ROMA +2 23 TORINO 20 MONZA – 21 FROSINONE 19 LECCE -1 18 LECCE 17 FROSINONE +1 18 GENOA 15 CAGLIARI -2 15 SASSUOLO 15 SASSUOLO – 15 CAGLIARI 13 EMPOLI -2 14 UDINESE 12 GENOA +2 13 EMPOLI 12 VERONA – 11 VERONA 11 UDINESE +1 11 SALERNITANA 8 SALERNITANA +3 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

