La classifica senza errori arbitrali, terza giornata: polemiche a non finire

Siamo appena alla terza giornata, ma i n Serie A le polemiche sulle decisioni arbitrali hanno già raggiunto picchi insospettabili . Basti pensare al silenzio di Mourinho al termine della gara contro il Milan, oppure al duro sfogo di Luis Alberto subito dopo la sfida di Napoli, peraltro vinta dalla Lazio. Ma come sono andati i direttori di gara in questo turno? Ci sono stati errori determinanti? Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di serie A, aggiornata alla terza di campionato.

Roma-Milan, Mourinho furioso

Mourinho furioso e in silenzio dopo Roma-Milan, ma lo Special One ha poco da lamentarsi. A indirizzare il match è infatti la decisione – corretta – di Rapuano di concedere un rigore ai rossoneri dopo pochi minuti per un’uscita scomposta di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Perfetta la chiamata di Irrati dalla sala VAR, grazie alla quale il fischietto di Rimini può apprezzare la gamba del portiere che, dopo il rimpallo, va a cercare il centrocampista del Milan, sbilanciandolo. Dubbi sulla successiva gestione dei cartellini da parte di Rapuano, con diversi romanisti graziati e con Tomori invece spedito anzitempo negli spogliatoi.

Napoli-Lazio, due gol annullati col VAR

Lamentele anche da parte di Luis Alberto per la direzione di gara un po’ troppo permissiva di Colombo a Napoli. Fischietto di Como nel mirino per i due gol annullati ai biancocelesti nella ripresa, entrambi per fuorigioco. Nessun dubbio sul primo di Zaccagni, decisiva la valutazione dell’arbitro sul secondo, originato da un intervento di Di Lorenzo ad anticipare ancora Zaccagni, scattato in offside: sembra che l’arbitro abbia valutato bene. Proteste del Napoli per un intervento in ritardo su Di Lorenzo in area: Colombo non aveva fischiato nulla, ma a inizio azione c’era un fuorigioco dello stesso Di Lorenzo.

Classifica senza errori arbitrali: le altre partite della terza di serie A

Poco da segnalare nelle altre partite, se non due cartellini rossi che mancano in due sfide vinte largamente dalle formazioni di casa. Al 45′ Barella dopo un’ammonizione ricevuta manda platealmente a quel paese Marchetti, arbitro di Inter-Fiorentina, che inspiegabilmente non lo ammonisce una seconda volta. Graziato pure Banda in Lecce-Salernitana da Massimi: D’Aversa, preoccupato, richiama subito in panca il suo giocatore e questa è la dimostrazione implicita dell’errore (veniale) dell’arbitro.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale INTER 9 INTER – 9 MILAN 9 MILAN – 9 JUVENTUS 7 LECCE – 7 LECCE 7 BOLOGNA -2 6 ATALANTA 6 ATALANTA – 6 NAPOLI 6 NAPOLI – 6 VERONA 6 VERONA – 6 FIORENTINA 4 JUVENTUS +1 6 BOLOGNA 4 LAZIO -1 4 FROSINONE 4 FIORENTINA – 4 TORINO 4 FROSINONE – 4 LAZIO 3 TORINO – 4 SASSUOLO 3 SASSUOLO – 3 GENOA 3 MONZA – 3 MONZA 3 SALERNITANA – 2 SALERNITANA 2 UDINESE – 2 UDINESE 2 ROMA – 1 ROMA 1 CAGLIARI – 1 CAGLIARI 1 GENOA +2 1 EMPOLI 0 SASSUOLO – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli