La fascia a Lukaku scatena il caos nel Belgio, Courtois smentisce il c.t.: caso Onana-Camerun bis

Il portiere del Real Madrid ha lasciato il ritiro dopo la designazione dell'interista come capitano, poi ha risposto alle accuse del c.t. giustificandosi con un problema fisico

20-06-2023 16:08

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nel Belgio è scoppiato il caso Courtois. Il portiere del Real Madrid ha improvvisamente abbandonato il ritiro della Nazionale in polemica con il c.t. Tedesco, che aveva scelto l’interista Lukaku come capitano per la sfida poi pareggiata contro l’Austria. Courtois ha poi replicato alla versione di Tedesco, spiegando di essere andato via per un problema fisico: il Belgio sembra rivivere quanto accaduto a dicembre tra il Camerun e Onana.

Belgio, Courtois lascia il ritiro in polemica col c.t. Tedesco

Dov’è Courtois? Lo staff tecnico del Belgio s’è posto questa domanda ieri, quando si è accorto che il portiere non s’era presentato in albergo dopo la partita delle qualificazioni a Euro 2024 contro l’Austria. Una scelta, quella del portiere del Real, presa in polemica con il c.t. Domenico Tedesco per la scelta di quest’ultimo di consegnare la fascia di capitano a Romelu Lukaku, scelto come sostituto dell’infortunato Kevin De Bruyne. Davanti ai giornalisti Tedesco s’è detto sorpreso, anche perché aveva parlato a Courtois della sua scelta.

“Avevamo deciso insieme che Lukaku sarebbe stato capitano con l’Austria e poi con l’Estonia sarebbe toccato a Thibaut – le parole di Tedesco -. Ma dopo la gara ha voluto improvvisamente parlarmi, dicendosi offeso e deluso. Ho cercato di mostrargli dall’inizio la stima che provo, per me è il miglior portiere al mondo e anche umanamente lo adoro. Sono scioccato, mi deve delle spiegazioni. Da qui a settembre avremo tempo per riparlarne”.

Belgio, la replica di Courtois a Tedesco

Dopo le parole di Tedesco, però, è arrivata la replica di Courtois, che ha smentito il suo c.t. con un lungo comunicato stampa. Courtois ha definito “parziale e soggettivo” il resoconto dato da Tedesco. “Voglio chiarire che non è la prima o l’ultima volta che parlo con un allenatore di questioni di spogliatoio, ma è la prima volta che qualcuno decide di raccontarlo pubblicamente – ha sbottato il portiere del Real Madrid -. Sono profondamente deluso, ma voglio chiarire che le valutazioni del coach non corrispondono alla realtà. In quella conversazione gli ho chiesto di spiegare e prendere decisioni per evitare situazioni che in passato ci hanno danneggiato cercando sempre il beneficio generale. Essere o non essere il capitano della nazionale non è né un capriccio né una decisione casuale, dovrebbe essere una sua decisione ed è quello che ho cercato di trasmettergli. Purtroppo non ho raggiunto il mio scopo”.

Courtois ha poi aggiunto di non avere nulla contro Lukaku e gli altri compagni di squadra e di aver abbandonato il ritiro del Belgio per ragioni fisiche che erano state comunicate allo staff del Belgio. “Ieri pomeriggio mi sono sottoposto ad un controllo per un problema al ginocchio destro – si legge nel comunicato del portiere -. L’equipe medica del mio club e della nazionale erano in contatto e hanno rivisto tutto il materiale corrispondente per prendere la decisione di lasciare il campo di allenamento”.

Courtois come Onana nel Camerun

Quanto accaduto tra il Belgio e Courtois ricorda l’episodio avvenuto prima dei Mondiali in Qatar nel Camerun, quando il portiere dell’Inter André Onana fu allontanato dal ritiro della sua Nazionale per una discussione con il c.t. Rigobert Song.