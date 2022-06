La Juve non molla Nicolò Zaniolo: molti lo vogliono, la Roma aspetta

25-06-2022 10:08

La Juventus continua a lavorare sul mercato per consegnare a Max Allegri una rosa completa all’inizio della preparazione estiva. Ormai concluso l’acquisto di Paul Pogba, che tornerà a Torino i primi giorni di luglio, i bianconeri non si accontentano a vogliono un sostituto di Paulo Dybala, che ha lasciato il club alla naturale scadenza del proprio contratto.

Continuano i contatti con la Roma per Nicolò Zaniolo, giocatore che da tempo è finito nei radar della Vecchia Signora.

Juve-Zaniolo, prove d’intesa: i bianconeri lo vogliono in prestito

Che la Juventus acquisti Zaniolo è al momento la soluzione più logica per tutte le parti in causa. I bianconeri si assicurerebbero un fortissimo esterno destro in grado di giocare anche da mezza punta e a punta in caso di necessità, la Roma potrebbe finanziare il proprio mercato e si assicurerebbe di incassare una bella cifra dalla cessione del classe 1999, dato che il rinnovo di contratto continua a non arrivare.

Zaniolo è molto legato alla tifoseria giallorossa, ma potrebbe essere tentato da un’esperienza come leader tecnico dei bianconeri, che al momento propongono un prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto tra i 30 e i 40 milioni di euro.

La Roma rifiuta le contropartite, solamente cash per i giallorossi

La Juventus, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe anche provato a dare un’accelerata alla trattativa, proponendo alla Roma alcune contropartite da inserire nei discorsi per Zaniolo. Dai giallorossi però un secco no, dato che Tiago Pinto preferisce avere liquidità per operare sul mercato.

Nella giornata di ieri si era parlato di Arthur come possibile scambio, dato che Mourinho cerca ancora un regista che sappia far girare la palla in mezzo al campo, ma ora al brasiliano si sono aggiunti i nomi di McKennie, Ramsey e Kean. Nessuno dei quali però ha fatto brillare gli occhi alla Roma, che continua a rimanere ferma sulle proprie posizioni.

Non solo Juve, molte squadre anche estere su Zaniolo: e resta il problema rinnovo

Zaniolo comunque è seguito da parecchie squadre sia italiane che internazionali, non solamente la Juventus. Negli ultimi giorni infatti si è clamorosamente aperta l’ipotesi Milan, anche se al momento i rossoneri devono fare chiarezza all’intero del proprio asset societario prima di riprendere il mercato li dove si era interrotto (questa pausa ha fatto perdere al Diavolo i suoi due grandi obiettivi).

All’estero invece, il Tottenham di Antonio Conte continua a essere molto interessato, anche se ancora non è arrivata nessuna offerta. Dalla Bundesliga invece, riporta calciomercato.com, sembra che Hoffenheim si stia muovendo per chiedere informazioni sul classe 1999, anche se le possibilità che Zaniolo si muova in Germania sono molto limitate.

Col contratto in scadenza nel 2024, però, la Roma deve decidersi. O fa rinnovare l’esterno con un contratto importante, oppure sarà cessione.

