I tifosi della Juventus hanno tirato un bel sospiro di sollievo. Alla fine Allegri ha ridisegnato la squadra e la vittoria a Lecce, preziosa per la classifica e per il morale, è arrivata. Un successo figlio soprattutto della linea verde che il tecnico, gioco forza, ha sdoganato soprattutto nella ripresa. Il gol vittoria di Fagioli, ma non solo. La freschezza di Miretti, la solidità di Gatti, la capacità di Iling di dare la scossa nei momenti decisivi. La Juventus Young vince e convince. Ma le critiche nei confronti del tecnico livornese sono ancora accesissime.

Juve, Allegri schiera i giovani…solo per necessità

Caustico e irriverente il commento social di Gene Gnocchi: “Oggi entra in vigore l’ora solare. Allegri rimarrà sulla panchina della Juve un’ora in più”. E in effetti la posizione di Max resta in bilico, soprattutto per le scelte di inizio gara. Viva i giovani, ma solo per necessità. È Fulvio, tra i tanti, a sottolineare come le idee iniziali del tecnico fossero diverse: “Inutile che vi facciate illusioni. Senza tutte queste indisponibilità Allegri non avrebbe mai schierato insieme tutti quei ragazzi (e nel primo tempo si è visto che ha messo il minimo sindacale)”.

Juve: Fagioli in gol, altra sconfitta per Allegri

Per molti il fatto che il gol vittoria l’abbia segnato Fagioli rappresenta una sconfitta più che una vittoria per il tecnico della Juve: “Il gol di Fagioli, un gioiello, è forse l’ultima umiliazione per Massimiliano Allegri, la peggiore. Possibile che in una Juve così indegna non potesse esserci spazio finora per uno che ha la Juve nel sangue? Le sue lacrime sono quelle di ogni tifoso mortificato da Max”, scrive MarcoKaf. E Pietro infierisce: “Allegri ma era cosi difficile? Vista la concorrenza degli ultimi due anni (Arthur, McKennie, Locatelli, Zackaria, Rabiot) io avrei dato una chance al secondo miglior giocatore della serie B 2021 ben prima. Mi sorprende che vi sorprendiate. Fagioli è fortissimo da tempo”.

Tifosi della Juventus indignati: via McKennie

Ma chi è il titolare fisso che ha tolto spazio e minuti a Fagioli finora? McKennie. “A difesa di una fede è impietoso: “Entra uno che gioca a calcio al posto dell’inutile panzone americano e la gara cambia…strano”. Gabri fa un discorso più ampio: “Ma come si fa a pensare che un centrocampo formato da Rabiot e McKennie possa creare gioco? Quando è entrato Fagioli si è vista la differenza”. ElCava è schietto: “Caro Allegri te NON devi far giocare l’americano che ha paura di sparare a a priori. Poi chiunque giochi va benissimo”. Ma sono in tanti a invocare l’accantonamento di McKennie: “Via dalla Juve subito”.