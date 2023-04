La moviola di Feyenoord-Roma: focus su rigore e mancata espulsione

Tutti gli episodi dubbi del confronto di Europa League tra Feyenoord e Roma: l'arbitro spagnolo Sanchez ha visto bene o ha commesso qualche leggerezza nel corso della gara?

14-04-2023 09:51

Un rigore sbagliato, diverse occasioni sbagliate, due big infortunati (Dybala e Abraham) e un risultato da ribaltare al ritorno: 1-0. Questo, in estrema sintesi, il bilancio di Feyenoord-Roma. Molto magro per i colori giallorossi, anche se la qualificazione resta apertissima e il secondo match del doppio confronto si disputerà nel fortino dell’Olimpico. Ma come va valutato l’operato dell’arbitro? Tutte corrette le decisioni dello spagnolo Sanchez, che ha diretto la sfida di Rotterdam?

Feyenoord-Roma, gli episodi dubbi

Trentanove anni, originario di Lorca, José Maria Sanchez era alla terza direzione della Roma. Positivi i precedenti: un successo sul Bodo Glimt nella scorsa Conference (4-0), un pareggio col Gent nel 2020 (1-1). Contro il Feyenoord il fischietto iberico ha dovuto essenzialmente valutare tre episodi. Quello da rigore per la Roma a fine primo tempo (netto il fallo di mano di Wieffer), un gol-non gol di Ibanez (la palla non ha superato la linea di porta) e una possibile espulsione di un calciatore olandese nella ripresa, lo stesso Wieffer: in questo caso, ha dimenticato il cartellino.

La moviola della Roma: rosso negato

Due decisioni giuste e una sbagliata, dunque. Pochi dubbi sia sul rigore che sul possibile gol di Ibanez (in cui è entrata in gioco la Goal Line Technology). Perplessità, invece, per la mancata estrazione del cartellino rosso per una vistosa trattenuta da dietro di Wieffer, già ammonito nel primo tempo per un fallo su Dybala, ai danni di Wijnaldum. Il secondo giallo ci sarebbe stato tutto. A onor del vero, manca un cartellino (giallo) anche per due romanisti: si tratta di Ibanez e Matic, graziati nella ripresa per un intervento duro e un fallo tattico.

Feyenoord-Roma, bocciato l’arbitro

I quotidiani specializzati, non a caso, non hanno valutato positivamente la direzione di Sanchez. Pinna, per il Corriere dello Sport, ha dato 5 in pagella al fischietto spagnolo: “Non convince il rigore dato alla Roma, grazia Wieffer, gli dà una mano la GLT. Male sul disciplinare, ne beneficiano Ibanez (da giallo) e Wieffer (da doppio giallo)”. Appena migliore il giudizio di Pugliese, per la Gazzetta dello Sport: “Sanchez indovina le decisioni chiave, ma si dimentica qualche cartellino di troppo. Voto 5.5″.