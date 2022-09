19-09-2022 08:36

Ha scelto un arbitro esperto come Mariani di Aprilia il designatore Rocchi per dirigere il big-match della settima giornata di serie A, lo scontro diretto Milan-Napoli a San Siro. Il fischietto laziale aveva parecchi precedenti con entrambi i club. Prima di ieri il Milan con Mariani arbitro aveva vinto 8 volte su 15 partite; per il resto 3 pareggi e 4 sconfitte.

Il Napoli, con Mariani, ha uno score molto positivo, meglio di quello del Milan. Nelle 16 occasioni in cui Mariani ha diretto gli azzurri, per 10 volte (ora 11) il Napoli ha portato a casa i tre punti. Un pareggio e 5 sconfitte completano il quadro. Ma come se l’è cavata ieri nella gara vinta dagli azzurri per 2-1?

Milan-Napoli: per Saccani poteva starci rosso per Kjaer

Ad analizzare alla moviola la gara del Meazza è Massimiliano Saccani. L’ex arbitro alla Domenica sportiva si sofferma in particolare su due episodi ed evidenzia come poco dopo il quarto d’ora il Milan avrebbe potuto rimanere in dieci.

Dice Saccani:

“Arbitra Mariani con Irrati al Var, due gli episodi da segnalare: al 17′ l’ammonizione di Kjaer, c’è una percussione sulla sinistra di Kvara che viene atterrato in maniera robusta, ammonizione sacrosanta ma Kjaer ha rischiato anche il rosso perché è stato un brutto intervento. Un episodio che porterà alla sostituzione del difensore per evitare una successiva espulsione”.

Mariani non vede bene sul contatto tra Kvara e Dest

Poi c’è l’episodio del rigore. Ci vogliono 2’07” per capire cosa è veramente accaduto fra Dest e Kvara: due minuti e passa in cui il Var deve richiamare all’on field review Mariani. L’arbitro – non ben posizionato – era convinto che il difensore milanista avesse preso il pallone. Per la Gazzetta è un “rigorino” ma Saccani non ha dubbi.

Giusto il rigore per il Napoli secondo Saccani

Dice il moviolista della Rai: