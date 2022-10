09-10-2022 09:22

Era la seconda volta che l’arbitro Sozza dirigeva l’Inter in campionato. In precedenza era successo il 23 aprile nel 3-1 con la Roma. Nella circostanza da parte giallorossa fu molto criticata la designazione di Rocchi, perché Sozza è della sezione di Seregno, ossia “vicino Milano” ma le critiche finirono subito perché il direttore di gara fu promosso a pieni voti e non sbagliò niente ma come se l’è cavata ieri in Sassuolo-Inter?

Sozza promosso da tutti i giornali per Sassuolo-Inter

Anche stavolta la prova di Sozza – che vive e lavora a Bologna, per l’esattezza – è stato giudicata molto positiva. Al Maipei Stadium Autoritario quanto basta, nessuna mania di protagonismo e cartellini estratti al momento giusto ma il tecnico del Sassuolo Dionisi ha avuto da ridire.

Dionisi contesta Sozza per il primo gol di Dzeko

Nel post-partita Dionisi era deluso: “Questa partita l’Inter non meritava di vincerla. Il loro primo gol viziato? Non mi piace tanto parlare degli arbitri, di solito quando chi salta si fischia fallo contro chi fa ponte e non contro chi salta. È la prima volta che lo vedo”.

Sozza bravo a non dare rigore al Sassuolo

Sozza era partito bene, in particolare al 4′ è bravo a non cadere nell’inganno quando Laurentié prende palla dopo la respinta di piede di Onana su tiro di Frattesi e spara una gran botta, che colpisce in pieno volto Barella. Il Sassuolo chiede il fallo di mano ma è chiaramente volto.

Per Marelli non c’è il fallo da cui nasce primo gol dell’Inter

Poi l’episodio contestato, ovvero il fallo fischiato a Ferrari da cui nasce l’angolo per il vantaggio dell’Inter. Sull’argomento è intervenuto il moviolista di Dazn Luca Marelli. L’ex arbitro comasco spiega:

“Dobbiamo pensare che il gol dell’Inter non è nato direttamente da quella punizione fischiata per l’Inter, c’è stato un angolo successivo ma sono d’accordo con Dionisi. Si fischia fallo in attacco quando il difensore prendere la rincorsa, in questo caso Ferrari ha saltato da fermo, non era ponte e non era da punire”.

Si sofferma invece solo sui pregi di Sozza Casarin sul Corriere della Sera:

“Il giovane Sozza, al solito, ha dimostrato stabilità tecnica e calma. Fischia poco e limita i dialoghi con i giocatori, che lo rispettano anche per questa semplicità. Nel primo tempo ha corso, talvolta, voltando le spalle al gioco, rischiando così di perdere qualche fallo. Nella ripresa è apparso più mobile e quindi più preciso. Arbitro molto interessante”