La rinascita del Genoa, i protagonisti della promozione da Gilardino a Strootman

Chi sono i protagonisti della cavalcata del Genoa verso la Serie A: dal tecnico Alberto Gilardino all'ex Roma Kevin Strootman

07-05-2023 11:51

Con il successo per 2-1 sull’Ascoli nell’ultima giornata di Serie B, il Genoa ha mantenuto la promessa fatta lo scorso anno ai propri tifosi, centrando la promozione in Serie A “only one year”, solo un anno dopo l’amara retrocessione. Tra i protagonisti dell’impresa, vi è sicuramente il tecnico Alberto Gilardino, trasformando una stagione iniziata malissimo in un capolavoro.

La rinascita del Genoa: il tecnico Gilardino

Alberto Gilardino, chiamato dalla Primavera a sostituire l’esonerato Blessin, ha cambiato completamente il volto di una squadra che all’inizio ha perso molti punti per strada. Arrivato l’8 dicembre, il campione del mondo 2006 ha iniziato con vittorie di prestigio contro Frosinone e Bari (al San Nicola), Pisa e Cagliari. Vere e proprie probe di forza che hanno consentito al tecnico di Biella di ottenere la stima del gruppo e la forza di imprimere le sue idee ai big dello spogliatoio.

La rinascita del Genoa: l’ex Roma Strootman

Oltre ad Alberto Gilardino, un altra personalità dello spogliatoio genoano che ha contribuito a far ritornare il Grifone è sicuramente Kevin Strootman. Tornato nella sponda rossoblù della città della Lanterna ad agosto dopo avervi già militato nel 2021, ha totalizzato sinora 29 presenze e 2 gol, contribuendo con la sua esperienza internazionale a motivare e consolidare lo spogliatoio anche nei momenti difficili

La rinascita del Genoa: il giovane Dragusin

Anche i giovani hanno avuto la loro quota di importanza in questa promozione del Genoa. Su tutti, il 2002 Radu Dragusin, difensore centrale romeno di proprietà dei bianconeri, diventato un pilastro in mezzo ai big del Grifone. Nella prima stagione da titolare in carriera nel calcio “dei grandi”, l’arretrato è diventato partita dopo partita sempre più determinante: 36 presenze in 38 giornate e 4 gol segnati.