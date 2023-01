I giallorossi cadono al Maradona al cospetto della capolista, non basta il momentaneo pareggio di El Shaarawy: ma i tifosi sono soddisfatti del carattere messo in mostra

Non è bastata una delle migliori versioni della Roma di Mourinho per uscire indenni dal Maradona: il Napoli ha vinto 2-1, e veleggia verso lo Scudetto senza ostacoli, mentre i giallorossi (che non perdevano dal derby del 6 novembre) restano al sesto posto a quota 38 punti. Lo Special One ha provato in tutti i modi a raddrizzarla, inserendo El Shaarawy al posto di Spinazzola nell’intervallo: con gli esterni più alti, il Napoli ha trovato meno sfogo sulle fasce, fin quando proprio il Faraone ha trovato il pareggio.

La Roma si morde le mani

L’uscita di Abraham nel momento più delicato nel match chiaramente non ha aiutato, perché in quel momento alla Roma è mancata la profondità: a ciò si aggiunga la serata storta di Dybala, mai pericoloso, e l’errore di valutazione (non il primo) di Smalling in occasione del 2-1 di Simeone. Eppure, i tifosi giallorossi non possono non essere soddisfatti della propria squadra: quest’anno il Napoli ha una marcia in più, e perdere in casa della capolista ci può stare.

Roma, il web giallorosso non ci sta

Eppure Francesco ha delle critiche da fare: “Da Romanista, meritata, qua si è vista la poca qualità dei cambi a disposizione della Roma. Volpato, Bove, Tahirovic sono scappati di casa e non puoi pensare di mandarli dentro a gestire un 1-1 su una partita così importante. Che strazio”. Angelo invece non ci sta: “Però la Roma ha giocato una bella partita fino alla fine, è stata tutt’altra cosa rispetto all’andata”. Andrea invece accusa: “per me si è vista la scarsissima qualità dei titolari, Cristante è imbarazzante e Pellegrini impalpabile”.

Roma, i tifosi applaudono comunque

Marco applaude: “La Roma ha fatto una bella partita. Quest’anno ho visto poche squadre al Maradona tenere testa al Napoli come hanno fatto i giallorossi”. Gianmarco rende onore agli avversari: “Bella partita! Bella Roma, ma il Napoli è devastante! Quest’anno siete veramente i migliori! Onore a voi”. Mentre Andrea è critico nei confronti del gioco giallorosso: “La Roma gioca come una squadra di serie b, segna e si chiude in difesa”. Marcello la pensa diversamente: “Grande, grande partita della Roma“.

I tifosi romanisti la prendono con ironia

Marco non risparmia critiche anche se in maniera ironica: “Grande Napoli e Grande Roma, la scena migliore è Ibanez infortunato alla fine. Speramo che ce rimane a terra”. Mentre Daniele applaude: “Partita bellissima peccato per il risultato ma orgoglioso della mia Roma che esce sconfitta ma a testa alta da uno stadio e contro una squadra che ha dimostrato che quest’anno non ce ne è per nessuno. Forza Roma”. Mentre Roberto ha un’accusa precisa da fare: “Mourinho sbaglia un cambio togliendo Matic…. Ed esponendo un centrocampo debole”.