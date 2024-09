La Toscana sogna i giochi olimpici 2040: primo sì della Giunta Regionale alla mozione presentata da Italia Viva

Il Granducato è pronto a tornare sulla scena: la Toscana ha voglia di rivivere i fasti del passato e ha deciso di andare all in, proponendosi come candidata italiana a ospitare i giochi olimpici del 2040. Lo ha fatto col sostegno del Consiglio Regionale, che ha votato a maggioranza (tutti favorevoli, tranne che il Movimento 5 Stelle) una mozione presentata da Italia Viva, che ha trovato il gradimento anche dei consiglieri di centrodestra.

La grande scommessa: Toscana da amare

La prospettiva è certamente allettante, oltre che suggestiva: Firenze come polo centrale di una regione che potrebbe offrire ogni sorta di spazio per tutte le discipline, facendo leva anche su una ricettività che è tra le più rinomate e capienti di tutto il bel Paese. La cultura in questo caso farebbe da traino a un evento unico nel suo genere, con una molteplicità di territori in grado di catalizzare l’attenzione di tutto il mondo.

Nella mozione presentata da Italia Viva si fa riferimento proprio all’attitudine tutta toscana di saper accogliere turisti da ogni parte del mondo. Per questo i consiglieri si sono impegnati a “mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e tutte le province toscane al turno europeo 2040 delle Olimpiadi e Paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione”.

Renzi è il primo sostenitore: “Impresa possibile”

Chi aveva prospettato l’ipotesi di proporre la Toscana come sede dei giochi olimpici 2024 era stato proprio Matteo Renzi, fiorentino doc, già sindaco del capoluogo toscano prima di diventare anche presidente del Consiglio nello scorso decennio. Lo aveva fatto poco più di un mese fa, a margine della chiusura dei giochi olimpici di Tokyo, rimpiangendo anche la mancata candidatura di Roma 2024, occasione (a detta dell’ex premier) persa agli occhi della platea mondiale.

“Abbiamo perso il treno del 2024, ma è arrivato il momento di progettare la prossima occasione. Con ogni probabilità in Europa i giochi torneranno nel 2040 (nel 2036 potrebbe toccare all’Asia, con l’India in pole) e dovremo cercare di farci trovare pronti. Roma si è tirata fuori da tempo e difficilmente rientrerà, Milano ospiterà i giochi olimpici invernali del 2026, pertanto c’è bisogno di una sede differente. Per questo dico che mi piacerebbe tanto che fossero Firenze e la Toscana a tentare di ospitare i giochi: un territorio come il nostro avrebbe tutti i crismi per organizzare un evento di simile portata”.

Attrarre finanziamenti. E l’Emilia Romagna osserva

Il prossimo obiettivo della giunta regionale Toscana sarà quello di convogliare nel progetto anche le forze sociali, economiche e delle città, provando a valorizzare tutto il territorio regionale con tutte le caratteristiche di cui dispone. La prospettiva di riuscire ad attrarre grandi finanziamenti per le infrastrutture (sportive e non solo) è tra i motivi che hanno spinto la giunta a trazione centrosinistra ad approvare la mozione presentata da Italia Viva, puntando a creare qualcosa che agli occhi potrebbe apparire anche difficile da costruire.

Tra l’altro non è da escludere una partnership anche con aree limitrofe: s’era sparsa la voce di un possibile interessamento da parte dell’Emilia Romagna, ma oggettivamente ogni opzione ad oggi risulta prematura. Di sicuro però c’è che l’Italia, ancora una volta, pare intenzionata a crearsi una corsia preferenziale per arrivare a dama. Anche se (vale sempre la pena ricordarlo) i giochi estivi mancano dal 1960. E non può essere solo un caso.