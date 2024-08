Parigi 2024, Renzi non dimentica la beffa Roma e lancia l’idea “Firenze 2040”: il post che scatena le polemiche

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno chiuso i battenti nella giornata di ieri e in attesa che si riaccendano le luci sulle Paralimpiadi, l’ex premier Matteo Renzi lancia l’idea di Firenze 2040

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Si spengono, anche se momentaneamente, le luci su Parigi 2024. La cerimonia di chiusura dei Giochi nella giornata di ieri ha messo la parole fine alla prima parte dell’estate parigina prima che a Parigi tornino a brillare i cinque cerchi in occasione delle Paralimpiadi in programma dal 28 agosto all’8 settembre.

Verso Los Angeles 2028 e poi Brisbane

Ora le Olimpiadi lasciano l’Europa e saranno lontane dal Vecchio Continente per un bel po’. Il prossimo passaggio è quello che vedrà i Giochi volare in direzione degli Stati Uniti con la tappa Los Angeles che torna per la seconda volta sulla cartina a cinque cerchi. Nel 2028 la città californiana ospiterà per la seconda volta nella storia i Giochi Olimpici, i primi quelli del 1984 sono ricordati però come quelli del boicottaggio dell’allora Unione Sovietica e chi lo sa se tra quattro anni il conflitto che vede ancora la Russia coinvolta sarà terminato e gli atleti potranno russi (e bielorussi) potranno tornare a sfilare con la loro bandiera.

Poi sarà la volta di un viaggio dall’altro capo del Mondo, con l’Australia che dopo Melbourne e Sydney, ospiterà le Olimpiadi a Brisbane nel 2032. Ancora da assegnare invece i Giochi del 2036: alcuni puntano sulla possibilità Medio Oriente. Ci sono Arabia Saudita e Qatar che hanno presentato la loro candidatura, ma in lizza ci sono anche Indonesia e soprattutto l’India. Poi nel 2040 è atteso il ritorno in Europa.

La beffa Roma

Le Olimpiadi del 2024 sono state, anche se per pochissimo tempo, anche in orbita Italia. Il governo presieduto da Matteo Renzi lanciò la candidatura e l’intera macchina con il presidente Malagò si mise in marcia per cercare di completare l’impresa. Una missione durata pochissimo visto che il 21 settembre del 2016 la neosindaca della capitale, Virginia Raggi, si oppose alla candidatura che avrebbe indebitato ulteriormente la città e l’assemblea di Roma Capitale qualche giorno dopo approvò la mozione per bloccare la candidatura. Una beffa che Matteo Renzi non ha mai digerito.

Renzi lancia la candidatura Firenze 2040

Ora sui social l’ex premier ed ex sindaco proprio di Firenze, Matteo Renzi, lancia una candidatura della città toscana in vista delle Olimpiadi 2040: “Abbiamo perso il treno 2024 ma ora è il momento di progettare la poesia occasione. Se vogliamo giocarci una chance dobbiamo attendere il turno europeo del 2040. Roma si è chiamata fuori, Milano avrà le Olimpiadi invernali. Tocca a un altro territorio italiano. Mi piacerebbe moltissimo che fossero Firenze e la Toscana: hanno tutto per ospitare i Giochi Olimpici. Pensate allo splendore mondiale delle Olimpiadi Toscane: sarebbe una bomba mediatica, quanta bellezza. Il presidente della Regione ha già espresso il suo sostegno all’idea. Un progetto del genere richiede ani ma può fare la differenza. Sarebbe bello provarci”.

Le critiche a Renzi

L’idea Firenze 2040 sembra però trovare nel popolo dei social meno supporto di quanto Renzi si aspettasse. Le difficoltà incontrate da Milano-Cortina per organizzare un evento decisamente meno impegnativo come i Giochi invernali per molti sono la dimostrazioni che le Olimpiadi, soprattutto in Italia, rischiano solo di trasformarsi in una macchina di speculazione. E sono gli stessi toscani a rifuggire dall’idea citando il fatto che in città in questo momento manca tutto per ospitare i Giochi a cominciare dallo stadio, passando alle strutture ricettive fino a finire con le infrastrutture. Un sogno quello di Renzi che per molti dovrebbe rimanere tale.