L'agente di Immobile: "Critiche in malafede"

Ciro Immobile è uno dei pochissimi azzurri finiti nel mirino della critica nelle ultime due partite della Nazionale. Ai microfoni di Radio Radio, l’agente Alessandro Moggi lo difende con forza: “Sento molte volte tirare fuori nomi di attaccanti del passato che in tutta la carriera avranno fatto, se tutto va bene, un quinto dei gol che ha fatto Ciro e trovo la cosa ormai stucchevole”.

“Ciro Immobile non ha più bisogno di dimostrare niente, ha già dimostrato in tutta la sua carriera ed è oggettivamente al vertice di tutti i giocatori italiani del ruolo negli ultimi anni. Mi arrabbio perché se Immobile fa due gol a partita va tutto bene e nessuno lo esalta, mentre se per qualsiasi motivo non riesce a buttarla dentro diventa il problema della Nazionale italiana perché questo è ciò che leggiamo ormai da anni”.

OMNISPORT | 09-07-2021 22:37