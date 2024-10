Lazio-Nizza, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I biancocelesti in campo all'Olimpico di Roma alle 18:45 per la seconda partita di questa fase del torneo, dopo l'esordio vincente contro la Dinamo Kiev

Dopo l’esordio convincente contro la Dinamo Kiev, la Lazio gioca all’Olimpico di Roma contro i francesi del Nizza reduce da una prima non proprio esaltante. Una partita importante, dopo una striscia di risultati positivi per i biancocelesti che potrebbe essere confermata, posta la massima concentrazione come specificato da mister Marco Baroni in conferenza stampa. Appuntamento per seguire live i biancocelesti oggi, giovedì 3 ottobre, alle 18:45.

Europa League: Lazio-Nizza, quando si gioca

Come scritto sopra, la Lazio arriva da una serie di ottime prestazioni in campionato e dal debutto vincente contro la Dinamo Kiev per 3-0. Fischio d’inizio alle ore 18:45 all’Olimpico di Roma, dove i biancocelesti sono chiamati a dimostrare di poter affrontare con un discreto rimescolamento dell’undici in campo i francesi, che arrivano nella Capitale con un bagaglio di incertezze. Non che ciò induca Baroni a ritenere più semplice la pratica, in Europa League. Massima attenzione, dunque per un match che si annuncia vibrante.

Le info per collegarsi e seguire live la partita:

Partita: Lazio-Nizza

Dove: Olimpico

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Nizza in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Lazio-Nizza potrà sintonizzarsi e seguire la diretta televisiva in programma oggi a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la partita.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta inizierà alle 18:45 e verrà anticipata da un pre-partita in studio che si ritroverà poi dopo il 90° con commenti e interviste.

Novità alle 23:30 After Party – Best of Europe, il nuovo appuntamento condotto da Federica Masolin che, in un’ora, ricostruirà tutto quello che è successo nella tre giorni di sfide continentali, con i commenti di chi ha vissuto in prima persona le emozioni delle partite, per rivivere tutto il meglio delle Coppe. Ospiti in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside.

Europa League, Lazio-Nizza in streaming

Chi vorrà vedere Lazio-Nizza in streaming potrà collegarsi e seguire live la partita sulla piattaforma NOW oppure ricorrere all’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità anche di acquistare il singolo evento sulla piattaforma. Le app sono presenti anche su smart-tv.

Le probabili formazioni

La Lazio all’Olimpico proverà dunque a aggiungere un ulteriore risultato positivo alla sequenza ottima fino a qui ottenuta dai biancocelesti tra Europa League e campionato. Ma come schiereranno le rispettive squadre Baroni e Haise? Qualche ritocco e un certo turnover saranno inevitabili per i laziali che si presenteranno in forma riveduta e corretta.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

(4-2-3-1): Mandas, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Guendouzi, Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni. NIZZA (3-4-3): Bulka; Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Bard; Bouanani, Moukoko, Guessand. All. Haise

L’arbitro del match

La direzione di gara è affidata a Horatiu Fesnic (ROM), assistenti: Valentin Avram (ROM) e Alexandru Cerei (ROM), IV Ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROM). Al VAR: Catalin Popa (ROM) e Rob Dieperink (NED).