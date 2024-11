Lazio-Porto, dove vederla in diretta tv e streaming Europa League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Quarta giornata di Europa League, appuntamento questa sera dalle ore 21 con la Lazio che se la vedrà contro i portoghesi per ribadire il primato raggiunto in classifica

La Lazio ritrova il pubblico e l’atmosfera dell’Olimpico nella quarta giornata della nuova Europa League. Contro la squadra allenata da Marco Baroni troviamo il Porto.

Le formazioni studiate per questa sfida scenderanno in campo giovedì 7 novembre alle 21 a Roma, con si suppone uno spirito differente dettato dal percorso estremamente diverso e che si riflette in una classifica che non lascia spazio alle interpretazioni. Appuntamento, quindi, con Lazio-Porto questa sera a partire dalle ore 21.

Europa League: Lazio-Porto, quando si gioca

Prima in classifica con 9 punti, la Lazio si prepara a questo match con una certa serenità, forte della sua ubicazione in vetta a questa graduatoria. La sfida contro il Porto, programmata per giovedì 7 novembre con fischio d’inizio, come detto sopra, alle ore 21, non dovrebbe destare ansie particolari anche se dall’avversaria c’è da attendersi di tutto, vista l’ubicazione non soddisfacente nell’ambito della competizione europea.

Dalla sua, e va sottolineato, la squadra capitolina cercherà di mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi senza passare dai play-off. Per centrare la quarta vittoria su quattro in Europa League però Baroni non potrà ancora contare su Noslin, che sconta l’ultimo turno di squalifica, e dovrà gestire le sue risorse.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Lazio-Porto

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 7 novembre 2024

Orario: 21

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Europa League

A che ora e dove vedere Lazio-Porto in tv

Chi vorrà seguire in tempo reale Lazio-Porto potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva del match, valido per la quarta giornata nella competizione continentale, a partire dalle 21 su Sky.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Lazio-Porto in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita in streaming potranno seguire live la sfida contro i portoghesi anche attraverso questa modalità.

Gli utenti interessati a Lazio-Porto dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Baroni porverà a risparmiare i suoi giocatori, consapevole del privilegio che gli dderiva dall’aver ottimizzato le prime tre partite e cercherà di preservarli. Al contrario i lusitano tentaranno di dare del filo da torcere ai biancocelesti.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. M. Baroni

Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. M. Baroni Porto (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All. V. Bruno

L’arbitro della gara