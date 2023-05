Lazio- Sassuolo, moviola: Che pasticcio arbitro-Var sul gol annullato

La prova di Irrati di Pistoia all'Olimpico analizzata ai raggi X, dubbi anche su un rigore negato

04-05-2023 08:35

Era la partita che avrebbe potuto assegnare lo scudetto in albergo al Napoli e al contempo una sfida importantissima in chiave volata Champions: per Lazio-Sassuolo il designatore Rocchi si era cautelato con un arbitro di grande esperienza come Irrati ma come se l’è cavata il fischietto di Pistoia nella gara vinta per 2-0 dai biancocelesti che hanno così rimandato la festa del Napoli di Spalletti?

Lazio-Sassuolo, i precedenti di Irrati con le due squadre

Erano 13 i precedenti tra il Sassuolo e Irrati, non particolarmente positivi: 2 sole le vittorie, 6 i pareggi e 5 le sconfitte. L’ultimo incrocio risaliva al 2020/2021, ko in casa dell’Inter per 2-1. Il fischietto toscano aveva invece diretto la Lazio già in due occasioni quest’anno: nel 2-0 contro il Verona di inizio campionato e nel successo in casa dello Spezia per 3-0 di aprile. In totale con i biancocelesti, una delle squadre più dirette in carriera, 22 precedenti con 12 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Lazio-Sassuolo, Irrati ha ammonito sette giocatori

Assistito da Bindoni e Moro, con Massimi IV uomo e al VAR Massa e Muto, Massimiliano Irrati ha ammonito ben sette giocatori, di cui due della squadra di Sarri: 26’ p.t. Laurienté (S), 39’ p.t. Luis Alberto (L), 41’ p.t. Berardi (S), 5’ s.t. Tressoldi (S), 14’ s.t. Zortea (S), 36’ s.t. Toljan (S), 40’ s.t. Lazzari (L)

Lazio-Sassuolo, il caos in occasione del gol annullato

L’episodio da moviola più clamoroso in avvio, dopo soli 7′. Marcos Antonio dentro per Vecino che poi regala il pallone a Immobile che non sbaglia il tap-in ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Da valutare la posizione di Vecino ma il VAR corregge la decisione dell’arbitro e assegna il gol alla Lazio. Qui inizia il pasticcio. Irrati convalida la rete e indica il centrocampo, dando il là all’esultanza di Immobile e alla festa dei tifosi laziali. Passano pochi secondi però e il direttore di gara torna sui suoi passi, dopo che dal Var gli comunicano una precedente posizione di fuorigioco di Immobile, più avanti rispetto a Tressoldi all’inizio dell’azione che era poi sfociata nel gol: incredibilmente il gol viene annullato.

Lazio-Sassuolo, gli altri episodi da moviola

Questi gli altri casi dubbi. Al 14′ Gran palla di Marcos Antonio per Felipe Anderson che controlla e batte Consigli dall’interno dell’area. Regolare la posizione di Anderson, giusto convalidare. Dubbi invece al 76′: Zaccagni colpisce Toljan sul braccio sinistro, Irrati ad ampi cenni fa cenno di proseguire tra i fischi assordanti dell’Olimpico.