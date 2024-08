Lecce-Atalanta, moviola: l’arbitro fa arrabbiare Bergonzi, Var a scoppio ritardato

La prova di Davide Massa al via del Mare nel posticipo della I giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ne ha ammoniti due

Doveva essere Federico Dionisi ad arbitrare il posticipo della prima giornata di A tra Lecce e Atalanta ma per un’indisponibilità in extremis è stato sostituito da Davide Massa. Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle il fischietto di Imperia è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Entra infine nella classe Elite della UEFA dal primo gennaio 2022 ed è selezionabile per competizioni internazionali. Tra le altre note da segnalare, Massa è stato arbitro di riserva durante l’Europeo 2020 (giocatosi nel 2021, vinto poi dall’Italia) ma non ha mai diretto nessuna partita ma come se l’è cavata ieri al Via del Mare?

I precedenti di Massa con Lecce e Atalanta

E’ stata per Massa l’11esima volta con una partita del Lecce, la sesta al “Via del Mare”. I salentini, nelle dieci partite arbitrate prima, non hanno mai vinto; finora solo 4 pareggi e 6 sconfitte tra cui un 2-7 proprio con l’Atalanta. Con la Dea 23 precedenti con 8 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Ricci con Massimi IV uomo, Paterna al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: De Roon (A), Ederson (A).

Lecce-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 54′ su cross basso di Zappacosta, Retegui fa velo ed Ederson calcia dal limite, Falcone manda in corner ma dopo due minuti l’arbitro viene richiamato dal Var e va a rivedere l’ultima azione, c’è il fallo ai danni di Retegui: nel momento in cui lascia scorrere il pallone verso Ederson, l’attaccante italo-argentino subisce un pestone da Lassana Coulibaly. Solo al 60′ il primo giallo della partita: ammonito De Roon per un fallo tattico su Dorgu, che stava provando a ripartire in velocità. All’80’Ederson travolge Dorgu: ammonizione sacrosanta per il giocatore dell’Atalanta, l’avversario gli stava sfuggendo. Lecce-Atalanta finisce 0-4.

Bergonzi bacchetta Massa

A 90esimo minuto la prova di Massa è piaciuta solo fino ad un certo punto all’esperto arbitrale della Rai Bergonzi che dice: “E’ bravo, è un internazionale ma spesso mi fa arrabbiare, sul rigore mi ha fatto arrabbiare perchè è un fallo netto che non ha visto, eppure aveva tutta la visuale libera, è dovuto intervenire il Var a correggerlo”.