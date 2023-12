Leonardo Di Caprio non conosce l'Arsenal, arriva la frecciata di Mesut Ozil: siparietto social

Il divo di Hollywood ha dichiarato di amare sci e basket ma di non saperne tanto di calcio. l’ex centrocampista dei Gunners gli ha risposto: è perché ha più di 25 anni...

17-12-2023 18:48

Che gli americani, in particolare gli statunitensi, siano tutt’altro che appassionati al calcio, è cosa ben nota. Hai voglia a dire che la Mls è in espansione, che i club puntano al mercato a stelle e strisce per esportare il brand, che la Uefa vuole far disputare la finale di Champions negli Usa: se non parliamo di basket, baseball o football, difficilmente avremo la loro attenzione.

Arsenal, questo sconosciuto

Prova ne sia il siparietto social che ha avuto come protagonisti Leonardo Di Caprio e Mesut Ozil, tedesco ed ex giocatore dell’Arsenal. Il club del quartiere londinese di Highbury è stato fondato nel 1866, ed è la terza squadra inglese più titolata, dopo Liverpool e Manchester United. L’Arsenal è inoltre uno dei club più ricchi del mondo, con un patrimonio che nel 2019 era stimato intorno ai 2,2 miliardi di dollari secondo la rivista Forbes; ciò lo rendeva il settimo club più redditizio del pianeta e il terzo in Inghilterra dopo Manchester United e Manchester City. Una statistica del 2005 ha stimato in circa 27 milioni i tifosi dell’Arsenal nel mondo, un livello che ne fa il terzo club più seguito in assoluto. Inoltre, la fu Queen Elizabeth II e il principe Henry si annoverano tra i tifosi vip del club tanto caro a Nick Hornby.

Ozil risponde a Di Caprio

Eppure, tutto ciò non basta per Leonardo Di Caprio. In un post social, l’attore americano ha dichiarato di non sapere cosa fosse l’Arsenal, una frase che non è sfuggita a Mesut Ozil. L’ex centrocampista tedesco ha infatti commentato un post su ‘X’ contenente la frase di Di Caprio “What’s Arsenal?”, lasciandosi andare ad una frecciatina relativa alle relazioni amorose passate dell’attore. “L’Arsenal ha più di 25 anni… quindi perché dovrebbe conoscerlo?”, è stato il commento salace di Ozil. Otto anni all’ombra del “clock end”, 184 presenze e 33 reti non si dimenticano in fretta, evidentemente.

La regola del “25” di Leonardo Di Caprio

Ozil mostra di conoscere molto bene la vita sentimentale del divo di Hollywood: il riferimento infatti è all’età, spesso molto “verde”, delle compagne di Di Caprio che, recentemente, ha interrotto la storia con la modella Camilla Morrone, conosciuta nel 2017 quando lei aveva 20 anni. Tutto in piena linea con la tendenza di interrompere i rapporti prima che ogni partner compia i 26 anni: è accaduto anche con l’attrice Madalina Ghenea e con le modelle di Victoria’s Secret Toni Garrn ed Erin Heatherton. Leo ha avuto molteplici relazioni (tutte rigorosamente under 25), tra le tante anche Gisele Bundchen, Blake Lively, Nina Agdal, Bar Refaeli, Victoria Lamas. Unica eccezione la modella Gigi Hadid (28 anni), con cui l’attore è stato paparazzato nei mesi scorsi.

Di Caprio allo stadio per Messi

La frase “cos’è l’Arsenal” Di Caprio l’ha pronunciata in un’intervista in cui ha rivelato di amare lo sci e il basket ma di non essere particolarmente ferrato nell’argomento calcio, anche se ha visto dal vivo alcune partite della Major league soccer statunitense, tra cui la prima di Messi con l’Inter Miami di David Beckham. Il 48enne LeonardoDi Caprio è attualmente fidanzato con la modella italiana Vittoria Ceretti. Di anni 25, ovviamente.

Leonardo Di Caprio allo stadio ad applaudire un giocatore italiano