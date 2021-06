Loew: "Con Francia e Portogallo niente errori"

La Germania scalda i motori in vista del girone di ferro di Euro 2020 con Francia e Portogallo. I tedeschi esordiranno proprio con i Bleus: “Tutti sanno che dovremo essere immediatamente pronti, ma sono molto ottimista. Conosciamo bene la Francia, è la squadra che meglio si adatta all’avversario al mondo. Sappiamo come giocano, ma è difficile leggerli perché sono estremamente flessibili e questo dipende dall’incredibile classe dei calciatori: forti e imprevedibili”, sono le parole del ct Joachim Loew all’agenza SID.

“Stesso discorso vale per il Portogallo. Servirà una difesa compatta, se non l’avremo potrebbero esserci dei problemi di cui francesi e portoghesi approfitterebbero. Contro entrambe queste squadre non si possono commettere errori perché, senza pietà, al primo ti puniscono”.

OMNISPORT | 10-06-2021 11:34