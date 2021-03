Lotito e Tare sotto attacco: è bufera social

Non era di certo un’impresa semplice quella della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi negli ottavi di finale di Champions League si è trovata di fronte la squadra più forte della competizione, i campioni uscenti del Bayern Monaco. E il risultato è stato inclemente con i bavaresi che hanno passato il turno con un risultato aggregato di 6-2.

I biancocelesti erano l’ultima formazione ancora in competizione, dopo l’eliminazione avvenuta ieri dell’Atalanta per mano del Real Madrid, e quella della scorsa settimana della Juventus. Ma se molti concedono ai laziali di aver lasciato la corsa europea contro una corazzata c’è anche chi parte all’attacco.

Il tweet di Mazzocchi

Tra i più critici nei confronti della dirigenza Lazio c’è senza dubbio il giornalista Marco Mazzocchi che sul suo profilo Twitter attacca senza mezze misure Claudio Lotito e Igli Tare: “Esiste qualche collega, penna o voce prestigiosa o meno che ammetta che Lotito e Tare non possono presentarsi agli ottavi di Champions senza aver ingaggiato quest’anno un (uno ameno) giocatore all’altezza di elevare lo spessore europeo della Lazio?”.

Polemica social

L’argomento genera una bufera sui social come dimostrano i tweet di molti di tifosi: “Certo che sì – risponde Gastu – ma non esiste un collega, una penna o una voce prestigiosa che dica che almeno quei due i giocatori li pagano a differenza di altre coppie che escono in Champions League con squadre inferiore e non pagano stipendi e giocatori pur avendoli acquistati?”.

Antonio invece sostiene che la Lazio non poteva fare di più contro i bavarese: “Non so se avete presente lo spessore del Bayern Monaco. Non credo che Lazio e Atalanta potevano fare di più, montagne alte da scalare. Le delusioni sono Juve e Inter (addirittura quarta nel girone) e il Napoli in Europa League uscito contro un modesto Granada”. Ma c’è anche chi attacca il presidente Lotito: “Ha preso i soldi della qualificazione del girone, a posto così, non gliene frega nulla di migliorare”.

SPORTEVAI | 18-03-2021 08:54