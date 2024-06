Lukaku fa tremare Napoli e Milan: "Potrei tornare all'Anderlecht molto presto"

L'attaccante belga confessa la volontà di tornare in Belgio "prima del previsto": su di lui il pressing del neo-tecnico azzurro, Antonio Conte, e di Ibrahimovic che lo vuole in rossonero

Le vie del calciomercato sono sempre infinte, pertanto è bene esprimersi soltanto dopo che le firme siano state depositate. Il destino di Romelu Lukaku tiene banco in questi giorni, eppure le sorprese sono dietro l’angolo.

Lukaku conteso da Milan e Napoli

Che il belga possa finire al Napoli per sostituire Osimhen, dietro precisa richiesta di Antonio Conte, è ipotesi molto calda. Addirittura gli esperti di Goldbet e Sisal credono nel colpo e offrono a 2 la chiusura dell’operazione. Ma non c’è soltanto il Napoli sulle piste dell’attaccante ex Roma. Anche il Milan, però, è alle prese con il post Giroud. E nelle ultime ore tra i nomi accostati ai rossoneri c’è proprio quello del belga, che dunque potrebbe tornare a Milano ma sull’altra sponda del Naviglio.

Lukaku, il Chelsea fa il prezzo

Nelle previsioni dei bookie l’affare di Lukaku in rossonero è fattibile e offerto a quota 3,50. Si profila, dunque, un vero e proprio duello di mercato, ma entrambe dovranno fare i conti con il Chelsea, che al momento sembra intenzionato a vendere il giocatore solo a titolo definitivo attendendo un’offerta per l’intero cartellino dell’attaccante. Il problema è proprio questo: Big Rom di sostenibile in questo momento ha ben poco. Oltre all’età (31 da meno di un mese), c’è una valutazione concordata con il Chelsea di 43 milioni di euro che non piace proprio a nessuno.

Lukaku a sorpresa: ritorno in Belgio

In primis al giocatore, che ha rilasciato parole abbastanza sorprendenti ai microfoni di Rtl Sport. “Un ritorno all’Anderlecht? Succederà. E molto prima di quanto si pensi”, ha spiegato l’ex Inter e Roma. “Ho lasciato il Belgio a 18 anni. Mi mancano mia madre e i miei figli, Ho lasciato il mio paese a diciotto anni”. Con il Chelsea Lukaku ha un contratto di altri due anni da circa 12 milioni di euro all’anno più bonus, numeri inavvicinabili per la Serie A.

Lukaku, l’Anderlecht nel futuro

Non è dunque una questione di “se”, bensì di “quando”: proprio ora che il suo futuro sarà certamente lontano da Roma, dopo il prestito della stagione appena conclusa, con il suo mentore Antonio Conte che spinge per riabbracciarlo a Napoli, il belga potrebbe anche avere idee differenti. “L’Anderlecht è dove tutto è iniziato per me – ha detto ancora Lukaku – il club del mio cuore. Sono tifoso dell’Anderlecht da quando ero piccolo”.

