Lukaku show, la "sgridata" a Mertens fa impazzire il web

Un leone. Ma anche nervoso, agitato, costantemente preso da tutto ciò che gli accadeva intorno, comprese risse e discussioni. Che è successo a Romelu Lukaku in Belgio-Portogallo? Molto spesso il centravanti dell‘Inter ha ripreso, anche nelle partite con la sua squadra di club, i compagni di squadra per un passaggio sbagliato o un errore di esecuzione. Ieri sera, però, si è lasciato andare a una vera e propria “sgridata” plateale a un altro big della serie A per un passaggio troppo lungo: Dries Mertens.

Lukaku e la ramanzina a Mertens

L’episodio incriminato nel finale del match di Siviglia, col Belgio tutto sulla difensiva e il Portogallo all’attacco. C’è Mertens sul pallone e Lukaku pronto a scattare in contropiede ma il lancio dell’attaccante del Napoli è completamente fuori misura, troppo lungo. Lukaku si gira e dà vita a un ‘cazziatone’ prolungato. “Me la dovevi dare bassa, non sulla corsa”, sembra dire il centravanti dell’Inter. Che poi insiste, mettendosi anche la mano alla tempia, per lunghi interminabili secondi. E Mertens? Niente, ha chinato il capo e non ha risposto.

Lukaku vs Mertens, l’episodio fa discutere i social

Il siparietto, per nulla simpatico a giudicare dall’espressione particolarmente grintosa del bomber dell’Inter, ha fatto discutere soprattutto in Belgio. “Lukaku non sembrava contento del passaggio di Mertens“, è l’ironico commento di una tifosa dei Diavoli Rossi. “Non è certo una novità, Lukaku riprende spesso i compagni dell‘Inter e oggi gli ho visto fare la stessa cosa con Mertens. Mi piace molto Lukaku ma questo comportamento è solo una sciocchezza”, scrive un supporter nerazzurro. “Che mancanza di rispetto nei confronti di Mertens. Le sue statistiche di carriera sono migliori sia di quelle di Eden Hazard che di Romelu Lukaku, eppure è trattato come se fosse un debuttante”, si lamenta un fan di ‘Ciro’. “Inutile che vi applichiate, è il suo modo di essere”, taglia corto un altro utente in difesa di ‘Big Rom’. “Semplici scaramucce da campo, Lukaku e Mertens sono grandi amici”, fa sapere qualcun altro. “Certo se questo è il massimo dell’armonia che regna nel Belgio, allora qualche speranza ce l’abbiamo”, è l’auspicio di un tifoso italiano.

SPORTEVAI | 28-06-2021 09:41