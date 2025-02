Manuel De Luca, il grande valore aggiunto della punta di scorta

L'attaccante altoatesino è diventato un fattore determinante della stagione della Cremonese, i gol da subentrato hanno già fruttato diversi punti in classifica

La vittoria ottenuta domenica 9 febbraio dalla Cremonese, 3-1 il finale, nella partita contro il Sudtirol ha permesso ai grigiorossi di Giovanni Stroppa di rafforzare le proprie ambizioni di accedere ai playoff. La squadra di Cremona, infatti, è ora quarta in classifica con 40 punti, anche se la distanza dal secondo posto del Pisa, quello che permetterebbe il salto diretto in A, è ancora molto ampia (-13).

Grande protagonista del successo conquistato contro la formazione di Castori è stato Manuel De Luca, autore di una doppietta. Il classe 1998 ha faticato a trovare spazio come titolare in questa stagione. Delle 21 presenze messe a referto sono solamente 7 quelle dal 1′, per un totale di 824 minuti trascorsi in campo.

Ma nonostante questo è riuscito comunque a realizzare 4 gol, 3 dei quali di testa, gesto tecnico nel quale eccelle grazie anche ai suoi 192 cm di altezza.



De Luca, del resto, è un attaccante che si mette molto al servizio della squadra e questo va sicuramente a discapito della sua capacità realizzativa. Ma non solo, essendo dotato di buona tecnica di base sa rendersi molto utile anche in fase di non possesso. Tutti elementi che ne fanno un vero e proprio valore aggiunto nel contesto di una rosa di vertice.

I numeri di Manuel De Luca

Entrando nel dettaglio delle sue prestazioni abbiamo svolto una analisi delle statistiche e dei numeri assoluti delle sue prestazioni. E da essi emergono elementi che sono davvero interessanti. Vediamoli nel dettaglio. Possiamo, in primo luogo, registrare già 10 tentativi di assist ai compagni e una percentuale elevatissima di passaggi riusciti (125 su 176 tentati), che dimostrano la sua centralità nella manovra offensiva della squadra lombarda. Sa essere molto efficace nel gioco di sponda, sono infatti 19 le triangolazioni riuscite grazie al suo contributo su 24 tentativi. È una risorsa utilissima nel conquistarsi corner a favore, ne ha già ottenuti 8.

È abile a farsi trovare libero all’interno dell’area avversaria, dove ha giocato 62 palloni. Riesce comunque a effettuare conclusioni con una certa frequenza, anche se non sempre con la dovuta precisione. Sono 28 i tiri tentati, 14 dei quali nello specchio della porta, per una percentuale di precisione del 50 esatto.

La sua stazza fisica gli permette anche di farsi valere nei duelli aerei, che ha già risolto a proprio favore in 35 occasioni. Sono invece 52 i contrasti a terra vinti. Raramente tenta di fermare gli avversari in tackle, ma quando lo fa ci riesce con successo. Infatti li ha provati per due volte e in entrambi i casi ha avuto la meglio.

Sa dare anche un valido aiuto ai compagni in fase difensiva, si è infatti reso protagonista di 15 respinte. Il giocatore scuola Torino ha inoltre recuperato 13 palloni ed è riuscito a intercettare 2 passaggi. De Luca è senza dubbio un elemento utilissimo all’interno dei meccanismi della Cremonese. Soprattutto in questa fase della stagione

I gol da subentrato

La prova provata arriva dal fatto che Manuel De Luca è stato il protagonista principale, con Laurientè del Sassuolo, della 25ª giornata del campionato di Serie BKT 2024-2025, giornata nella quale è stato nominato MVP oltre ed essere inserito nella Top 11 del turno.

A rendere particolarmente importante la sua prestazione i già citati due gol nel match con il Sudtirol. Gol che peraltro arrivano in soli 23 minuti giocati dando corpo alla certezza che De Luca bomber di scorta è un fattore per la Cremonese. Del resto, i suoi quattro gol totali segnati nell’attuale campionato di Serie B sono arrivati tutti da subentrato. Possiamo dire quindi, senza ombra di smentita, che Manuel De Luca è particolarmente decisivo anche a partita in corso.

La carriera di Manuel De Luca

Ma chi è Manuel De Luca? Il bomber di scorta della Cremonese è nato a Bolzano il 17 luglio 1998. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Sudtirol, la squadra della sua città e del Torino, club con il quale nel 2017-2018 ha fatto l’esordio tra i professionisti, anche se non ha mai fatto l’esordio in prima squadra in Serie A.

La sua carriera si è sviluppata quasi per intero in Serie B dove ha vestito le maglie di Virtus Entella, Chievo, Perugia e Sampdoria con una breve parentesi in Serie C tra Renate ed Alessandria.

Nell’estate del 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese, per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro e firmando un contratto che lo lega al Club di Giovanni Arvedi fino al 30 giugno 2028. Il suo ingaggio è di 700.000 euro netti a stagione. Non ruberà l’occhio dal punto di vista realizzativo, ma nello spazio che gli viene concesso sa mettersi costantemente al servizio della squadra e potrà essere un’arma preziosa nel rush finale del torneo cadetto per cercare di conquistarsi un posto nella post-season.