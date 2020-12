Marelli fa chiarezza su gol Leao e casi Lazio-Napoli

Analizza tutti i casi discussi della giornata di campionato Luca Marelli sul suo canale youtube. L’ex arbitro comasco si sofferma in particolare sulle gare di Inter, Milan e Napoli e sui casi da moviola. Alla fine vengono promossi praticamente tutti i direttori di gara più contestati, compreso Orsato che aveva ricevuto diverse critiche per non aver espulso il laziale Immobile contro il Napoli.

Per Marelli errore dell’assistente in Inter-Spezia

Marelli parte da Inter-Spezia e dice: “Sul rigore chiesto dall’Inter per contatto su Hakimi, Fabbri non poteva vedere benissimo l’episodio ma ha deciso bene di non concedere un rigore che sarebbe stato eccessivo. Fabbri non ha convinto in pieno ma nel complesso è stata una partita positiva. Al 68′ c’è il rigore all’Inter per mani di Nzola: Fabbri lascia correre e viene richiamato dal Var per dare un rigore molto netto. Il braccio è larghissimo, aumenta il volume del corpo e la distanza da Sensi è elevata. Questi sono calci di rigore ma male l’assistente che stava guardando in quella direzione e non ha segnalato nulla. E’ vero che c’è il Var ma la terna deve operare come se non ci fosse e gli assistenti devono assistere”.

Per Marelli il Var non poteva intervire su Leao

Poi si passa a Sassuolo-Milan troppe polemiche stucchevoli: partiamo dal calcio d’inizio e dal primo gol del Milan, Leao ha un piede nella metà campo del Sassuolo, si è discusso che andasse annullata col Var. La posizione non era regolare ma sfatiamo sul nascere che potesse intervenire il Var. Era teoricamente irregolare, vediamo che dice il protocollo Var e scopriamo che sulle ripartenze tutte o quasi le reti potrebbero essere annullate, invece in questi casi il Var non può intervenire. Se Mariani se ne fosse accorto avrebbe potuto ordinare la ripetizione perchè la partita è iniziata con un’irregolarità e si doveva ripetere. Ma doveva accorgersene Mariani. Va detto che questa è una rete che non si annulla mai, non scadiamo nel ridicolo.

Sul gol annullato al Milan c’era un fuorigioco in partenza di Saelemakers ed anche in questo caso polemiche inutili. Non c’entra se il giocatore deve correre indietro o avanti, conta solo la posizione di partenza di Saelemakers ed era in fuorigioco mentre il 2-0 del Milan era regolare perchè Tonali non influisce sull’azione.

Per Marelli non c’è il rosso su Immobile

Su Atalanta-Roma non ho nulla da aggiungere, l’arbitro Di Bello sta raggiungendo altissimi livelli. Su Lazio-Napoli trovare qualche errore di Orsato è difficile. Al 38′ fallo di Koulibaly su Milinkovc-Savic con la difesa del Napoli a difesa schierata. Non c’è stata ammonizione ed è stato giusto così, non sempre si deve ammonire per un fallo al limite dell’area, non c’è nè imprudenza nè pericolosità. Sul famoso rosso non dato a Immobile è giusto il giallo: il piede a martello non esiste nel regolamento e questo tipo di intervento non è da rosso come non lo sono altri falli simili. Sono leggende metropolitane difficili da togliere. Viene descritto così per semplicità e non esiste l’equazione piede a martello uguale cartellino rosso. E bisogna riconoscere la bravura di Orsato e del IV uomo

