Matthaus: "L'Inghilterra merita il dramma sportivo"

“Cos’è successo a quel fair play che veniva esaltato nell’isola del calcio? Mi dispiace per i calciatori, ma l’Inghilterra merita il trauma sportivo”.

Lothar Matthaus si schiera apertamente contro l’Inghilterra calcistica e festeggia la sconfitta della nazionale dei Tre Leoni contro l’Italia di Roberto Mancini dopo la finale di Euro 2020. Attraverso il quotidiano tedesco Bild, l’ex calciatore di Germania, Inter e Bayern Monaco ha espresso il suo pensiero dopo la vittoria ai rigori degli ‘Azzurri’: “I tifosi inglese hanno preso di mira una ragazza con la maglia della Germania e hanno fischiato gli inni nazionali avversari. Hanno anche provato ad accecare con un laser il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel durante l’esecuzione del rigore, concesso dopo un tuffo di Raheem Sterling”.

Matthaus, ex centrocampista e ora opinionista, non ha usato mezzi termini e ha anche aggiunto: “Mettiamoci anche l’atteggiamento ostile e razzista nei confronti dei loro calciatori dopo la finale persa. Cari inglesi, è stato un comportamento antisportivo che non ci aspettavamo da voi e che non vorremmo vedere mai più”.

OMNISPORT | 14-07-2021 10:09