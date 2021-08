Mercato Inter, blitz per Lorenzo Insigne: cosa succede

Giorni frenetici per l’Inter, che dopo Edin Dzeko sta accelerando per chiudere il secondo colpo di mercato in attacco già nei prossimi giorni. Mentre si registra una frenata importante per l’attaccante della Lazio Joaquin Correa, arrivano indiscrezioni su un imminente incontro con l’agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Secondo i rumors riportati da Radio Kiss Kiss il procuratore dell’attaccante azzurro appena laureatosi campione d’Europa sarà a Milano mercoledì e potrebbe parlare proprio con i dirigenti dei campioni d’Italia per accelerare le trattative tra i due club.

Aurelio De Laurentiis, che non ha trovato l’accordo con il giocatore per il rinnovo del contratto, chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino, troppo per il Biscione che ne offre solo la metà. La punta campana, che potrebbe liberarsi a parametro zero dalla prossima stagione, si sarebbe vista offrire un contratto da 6 milioni di euro a stagione, con possibilità di sfruttare i diritti d’immagine.

L’altra pista calda è quella che porta a Duvan Zapata: gli agenti sono in Italia e si confronteranno con l’Inter nei prossimi giorni. L’Atalanta però fa resistenza perché non ha trovato, almeno fino a questo momento, un sostituto all’altezza della punta colombiana, che avrebbe invece già un accordo di massima con la società meneghina.

Nelle ultime ore è spuntata anche l’opzione estera: Wout Weghorst, attaccante olandese del Wolfsburg: 29 anni, nell’ultima stagione ha segnato venti reti in Bundesliga attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Il valore del suo cartellino è di circa 20 milioni di euro.

