Juventus, Schira: “Zaniolo sempre più vicino: c’è un indizio che lo conferma”

Secondo il giornalista ed esperto di calciomercato, l’attaccante giallorosso è ormai un corpo estraneo al progetto di Mourinho, che vuole risolvere la situazione prima possibileApprofondimento07:58

Ipotesi pazzesca per Paulo Dybala: contatto Spalletti-Napoli, Mourinho in attesa

Paulo Dybala è ancora senza contratto per via di un ingaggio che troppi club reputano stellare, da top player e al di sopra delle reali possibilità a loro disposizione. L'ultima indiscrezione, che è stata riportata dall'edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, riferisce di un contatto diretto tra l'argentino e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, che sarebbe ben contento di averlo in rosa soprattutto se la cessione di Koulibaly al Chelsea si farà.Vai all'articolo09:51

Bologna, Andrea Cambiaso è il nome per sostituire Hickey

Superata la concorrenza della Salernitana per il prestito del terzino sinistro classe 2000, fresco di passaggio dal Genoa alla JuventusLeggi l'articolo10:49

La Juventus ci prova per il bomber di Inzaghi, bufera sul web

La società bianconera avrebbe fatto un tentativo per un attaccante dell’Inter, da utilizzare come vice-VlahovicVai all'articolo11:02

Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Dybala e Bremer

La cessione di Koulibaly al Chelsea fornisce a De Laurentiis un tesoretto da investire: il sogno è la Joya. Inter e Juve, duello per il difensore del Toro.Leggi l'articolo11:14

Juve, nuovo acquisto già con le valigie: esplode la rabbia dei tifosi

L’ultimo rinforzo arrivato dal mercato pronto ad andare in prestito al Bologna: i supporter bianconeri protestano sul web Approfondimento11:17

Dilemma Juventus: de Ligt in stand-by, Bremer non vuole aspettare

Tutto passa dalle decisioni legate al futuro di Matthijs de Ligt, attualmente in trattativa con il Bayern Monaco. L' offerta del Bayern Monaco per de Ligt non è sufficiente. l'offerta del Bayern Monaco per de Ligt non è sufficiente. la prima offerta del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt non è stata all'altezza delle richieste del club bianconero. Tutto dipenderà dalla volontà del Bayern Monaco di portarsi a casa l'ex Ajax.Vai all'articolo12:05