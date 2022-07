13-07-2022 07:58

La Juventus continua il suo pressing nei confronti di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo giallorosso sembra diventato ora l’obiettivo numero uno della società bianconera ed il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira rivela un nuovo indizio che porta in questa direzione: “La presenza di Zaniolo nella seconda amichevole stagione della Roma appare in forte dubbio, ieri si è allenato a parte ed appare sempre più un corpo estraneo al progetto giallorosso. Lo stesso Mourinho spera che il tormentone si concluda presto”.

Roma: sempre più vicino l’arrivo di Frattesi

La Roma lavora anche al mercato in entrata e da tempo è in trattativa con il Sassuolo per il centrocampista Davide Frattesi. Secondo Schira il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con il club capitolino mentre mancano ancora dei dettagli nella trattativa tra i due club.

Napoli: si avvicina l’addio di Koulibaly

Il Napoli si prepara a salutare dopo nove stagioni Kalidou Koulibaly. Il giocatore senegalese che negli ultimi giorni sembrava vicino alla permanenza è finito nel mirino del Chelsea con il quale sembra aver già trovato un accordo sul contratto sulla base di 8 milioni a stagione fino al 2025. Ora il club inglese si prepara a fare la sua offerta ufficiale al Napoli e spera di chiudere l’operazione in pochi giorni. Gli azzurri intanto chiudono per Ostigard dal Brighton.

Skriniar al PSG: si attende la fumata bianca

L’Inter potrebbe dare addio ad uno dei pilastri della sua difesa. Negli ultimi giorni ha subito un’accelerazione la trattativa che dovrebbe portare Milan Skriniar nella capitale francese. Secondo Schira il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con la società transalpina che ora dovrà trovare l’offerta giusta da sottoporre all’Inter.

Bologna-Juve a lavoro per l’affare Cambiaso

Dopo aver acquisito Cambiaso dal Genoa, la Juventus si prepara a cederlo in prestito. Il giocatore, reduce da una buona stagione nella sfortunata annata dei rossoblù, è seguito da tanti club con il Bologna che sembra in pole per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore che in bianconero rischierebbe di trovare poco spazio

La Salernitana interessata a Bragaric

Il Lille sembra diventato una meta perfetta per fare acquisti in tempo di calciomercato e ci prova anche la Salernitana che si avvicina sempre di più al terzino sinistro classe 1999 Domagoj Bragaric.

Lazio: arriva Ivan Provedel

La Lazio continua le sue operazioni in un’estate movimentata da tante polemiche. Il club del presidente Claudio Lotito è a un passo dall’acquisto di Ivan Provedel dallo Spezia. I biancocelesti verseranno 4 milioni per l’acquisizione a titolo definitivo, al giocatore un contratto di 3 anni con opzione per il quarto. Festeggia anche l’Empoli che riceverà la metà della cifra pattuita per la vendita.

