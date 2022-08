30-08-2022 10:56

Sono ore decisive, le ultime, per il calciomercato. La Juventus sta cercando di fare di tutto per portare a Torino Paredes, il giocatore cercato e chiesto da Allegri per completare le geometrie del suo centrocampo. Ma la Vecchia Signora da tempo sogna di vestire di bianconero un altro centrocampista, Sergej Milinkovic Savic. Proprio in queste ore è venuta a galla la “verità” sul giocatore serbo. Motivi, parole che hanno scatenato, come sempre succede in questi casi, le reazioni dei social.

Il punto sul mercato Juventus

Ultimi giorni, ultime ore, ultime trattative per l’asse Cherubini-Arrivabene, nel giorno del compleanno di Nedved alle prese con le polemiche suscitate dai video privati circolati in queste ore sul web. La Juventus sta cercando di chiudere per Paredes dal Psg. Ogni giorno, ogni ora potrebbe essere decisiva ma ogni volta che l’affare sembra concluso succede qualcosa.

Il PSG ha accettato la valutazione fatta dalla Juve di 15 milioni ma non vuole aprire al prestito con diritto di riscatto, tenendo duro sull’obbligo di riscatto. Per questo la Juve sta pensando a un’alternativa, che potrebbe essere Douglas Luiz dell’Aston Villa. Alla base però le uscite: Arthur su tutti (sfumate Porto ed Everton, resta viva quella che porta allo Sporting Lisbona) ma anche il prestito di Fagioli.

Juventus e il sogno Milinkovic Savic

Non è un mistero che la Juventus da anni sia sulle tracce di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è di fatti corteggiato ogni sessione di mercato dai bianconeri che però non riescono mai a portarlo a Torino. Mal comune mezzo gaudio visto che nessun club, italiano ed estero, tra Premier e Liga, è riuscito a strappare il “Sergente” al soldo di Lotito.

Agente Milinkovic Savic rivela perché non è andato alla Juve

In un’intervista al Corriere dello Sport Mateja Kezman, procuratore di Milinkovic Savic ha vuotato il sacco sui motivi che ogni estate portano il suo assistito a dover declinare le offerte della Juventus e delle altre squadre, tra cui anche il Milan, e molti club della Premier League:

Nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà, 100 milioni sono troppi. Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore”

Juve, i tifosi contro Milinkovic Savic: “Perchè rinnovi?”

Le parole dell’agente di Milinkovic Savic non hanno intenerito i tifosi della Juventus che anzi hanno attaccato il serbo e il suo entourage. Al centro del contendere soprattutto il fatto che il “Sergente” continui a rinnovare col club di Lotito cosa che lo stesso procuratore non ha escluso possa ripetersi dopo i Mondiali. Qualcuno infatti scrive: “Sig. Kezman dica al suo assistito che nessuno ha l’anello al naso: sta troppo bene a Roma e non ha gli attributi per rimettersi in gioco altrove, altrimenti era 2 anni che era gia’ andato. Il costo non c’entra. Se un giocatore vuole andar via, ci va, non conviene arrivare allo scontro“.

Sulla stessa lunghezza d’onda un altro: “la verità è che non vuole uscire dalla sua confort zone andando in un top club”, e ancora: “ma perchè rinnova di continuo? perchè non inserite una clausola che lo libererebbe in caso di chiamata di un top club a cifre decenti senza sottostare alle valutazioni monstre di Lotito?”