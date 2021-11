Mercato, l'Inter cambia passo e i tifosi sognano: i colpi in arrivo

14-11-2021 11:31

Niente più investimenti folli, solo acquisti mirati. E una corsia preferenziale per i campioni a parametro zero. Questa, a grandi linee, la nuova linea guida dell’Inter sul mercato. Linea tracciata da Beppe Marotta per consentire al club nerazzurro di uscire definitivamente dalla crisi determinata dai problemi finanziari del gruppo Suning, mantenendo allo stesso tempo competitività in campo italiano e internazionale.

Inter, Onana e Insigne per cominciare

Un acquisto l’Inter l’ha praticamente già definito, è quello di Onana che non rinnoverà con l’Ajax e che di fatto ha già raggiunto un’intesa col club nerazzurro. Sarà lui a prendere il posto di Handanovic a partire dalla prossima stagione. Sempre più insistenti, inoltre, le voci che vorrebbero l‘Inter sulle tracce di Insigne. Il capitano del Napoli, qualora non dovesse rinnovare in extremis col club di De Laurentiis, preferirebbe restare in Europa, anzi in Italia. Per questo dirà no alla maxi offerta del Toronto, in attesa magari di una chiamata da Milano.

Inter, tutte le trattative a parametro zero

Non solo Onana e Insigne, però. La lista dei calciatori svincolati su cui l‘Inter è pronta a fiondarsi è più che corposa. A fare il punto della situazione ci pensa la Gazzetta dello Sport, con una sorta di ‘elenco’ dei desideri capace di stuzzicare l’appetito dei sostenitori nerazzurri. Si va da Matthias Ginter, centrale tedesco, all’esterno messicano Jesus Corona, per arrivare quindi in attacco a un vecchio pallino, il semprevederde Alexandre Lacazette. Tutti calciatori che, da gennaio, saranno liberi di accordarsi con un nuovo club.

I tifosi dell’Inter scelgono i nuovi acquisti

Ma chi è il preferito dai tifosi? Molti hanno opinioni diverse. C’è chi è scettico su Insigne – “È discontinuo, sia al Napoli che in nazionale” – e chi invece sarebbe entusiasta di accoglierlo in nerazzurro: “Il calciatore italiano di maggior talento al momento: prendiamolo subito”. Altri vedrebbero di buon occhio Corona: “L’ho visto all’opera al Porto, è fortissimo”. Altri ancora andrebbero sull’usato sicuro: “Ma che c’è da discutere? Lacazette è una vecchia volpe, in serie A farebbe benissimo”.

