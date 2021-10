Milan, dopo l’impresa a Bergamo i tifosi credono nel sogno più grande

Sconfitto (e jellato) in Champions League, vincente (con un pizzico di fortuna) in serie A. Dopo l’immeritato ko europeo contro l’Atletico Madrid, il Milan torna a sorridere in campionato con una grande impresa a Bergamo. I gol di Calabria, Tonali e Leao stendono un’ottima Atalanta al termine di una gara bella e vibrante, praticamente un “frullatore” di emozioni in cui i rossoneri sono stati bravi a gestire i momenti di sofferenza e cinici a punire sistematicamente gli errori nerazzurri. Un successo che, a giudicare dalle reazioni sui social, sdogana definitivamente i sogni scudetto del popolo milanista.

Milan solido e cinico nei primi 45’

La partita del Milan comincia come meglio non poteva, perché dopo appena 1’ una papera di Musso spiana la strada al vantaggio rossonero di Calabria. Un gollonzo che fa esplodere la gioia (e l’ironia) i tifosi milanisti sui social: “Musso gioca con noi? Che paperazza!” sorride un fan. “Manco il tempo di sedermi e siamo già avanti… inizio perfetto” commenta un altro. La reazione dell’Atalanta, però, è veemente e Maignan è costretto a sfoderare miracoli a ripetizione: “Anche oggi Donnarumma lo rimpiangiamo domani” scrive un utente. Ma il finale di primo tempo non permette sonni tranquilli al popolo rossonero: “Arrivano in area ad ogni azione, se continuiamo così un gol lo prendiamo”, scrive un tifoso pessimista. Ed effettivamente un gol arriva ma è il secondo rossonero con Tonali, che manda letteralmente in estasi i milanisti sul web: “Soffriamo da cani ma siamo sopra di due! Ottimo!”, o anche: “Mi piace questo cinismo”, e infine: “E che bella partita, ritmi alti di entrambe le squadre. Calcio moderno e zero respiro”.

La ripresa sdogana i sogni dei tifosi rossoneri

Il secondo tempo si apre tra le speranze del web rossonero: “Dai che ora si scoprono e li puniamo in ripartenza” recita il post di un fan. Qualcuno è sempre più esaltato e scomoda paragoni illustri: “Tomori mi ricorda Baresi, comunque è dal 2003-04-05 che non mi divertivo così tanto a guardare il Milan”. E ancora: “A prescindere dal risultato questo Milan mi piace tantissimo”. Oppure: “I nostri giovani non li ha nessuno in serie A, se tengono botta possiamo vincere lo scudetto”.

Al 3-0 di Leao, poi, esplode definitivamente la festa dei tifosi sui social, che nemmeno l’inutile doppietta sul gong di Pasalic riesce a guastare. Nel dopo-gara, infatti, sono tanti fan che gettano la maschera e puntano apertamente allo scudetto: “Ragazzi a questo giro siamo forti per davvero”, esulta un tifoso. “Che trionfo” aggiunge un altro. Qualcuno, infine, si guarda intorno in classifica e si domanda: “Il Napoli non è assolutamente più forte di noi, nemmeno Inter e Juve. Perché non dovremmo crederci?”.

